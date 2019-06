Serkan Çayoğlu e Özge Gürel, in vacanza il gesto d’amore: l’attore stupisce

Özge Gürel e Serkan Çayoğlu 2019, amore a gonfie vele dopo il successo di Cherry Season

Ricordate quando Serkan Çayoğlu e Özge Gürel cercavano di mantenere nascosta la loro storia d’amore nonostante i fan avessero già capito come stessero realmente le cose? Erano i tempi in cui Cherry Season aveva conquistato il cuore dei telespettatori che, a dire il vero, ne hanno ancora un bel ricordo a distanza di qualche anno. I due attori hanno iniziato a sbottonarsi sulla loro vita privata solo dopo aver evitato per mesi e mesi qualsiasi chiacchiera sul proprio conto; adesso invece – e in realtà già da molto tempo – le cose vanno diversamente: per quanto Serkan e Özge, rispettivamente Ayaz e Oyku in Cherry Season, siano ancora riservatissimi amano condividere i loro momenti con i fan italiani e non.

Serkan Çayoğlu, un gesto d’amore per la sua Özge

Abbiamo saputo della loro vacanza a Positano proprio dai loro profili social, e abbiamo visto un gesto molto significativo che ha fatto Serkan proprio nel suo profilo. Di cosa parliamo esattamente? L’attore turco, evidentemente felice ed entusiasta per la vacanza in un posto bellissimo come Positano, ha condiviso con i fan una foto di Özge Gürel con i capelli mossi dal vento e l’ha commentata con una serie di cuori che mostrano tutto l’amore che prova per lei. Serkan e Özge non si nascondono più, ormai è evidente: solo un annetto fa questi gesti d’amore e dimostrazioni del genere avremmo solo potuto sognarcele!

Gli ultimi pettegolezzi su Serkan Çayoğlu e Özge Gürel

La storia d’amore continua quindi a gonfie vele e l’interesse sui due si è riacceso anche per via della nuova soap opera turca, Bitter Sweet, che sta andando in onda in Italia proprio in questa stagione estiva: qui Özge interpreta la simpatica e maldestra Nazli che s’innamora perdutamente del bellissimo Ferit, interpretato invece da Can Yaman (anche lui molto probabilmente fidanzato); proprio su loro due sono esplose le ricerche in rete: in tanti si sono chiesti in effetti se stiano insieme oppure no, vista la sintonia che c’è stata nella nuova soap; la risposta è ovviamente non poteva che essere negativa perché Özge è follemente innamorata di Serkan, e lui con gesti d’amore come quello di cui vi abbiamo parlato oggi dimostra di esserlo altrettanto di lei. Restate con noi perché vi terremo aggiornati su ogni loro movimento!