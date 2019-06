Serkan Cayoglu e Ozge Gurel: la coppia di Cherry Season è a Positano

Serkan Cayoglu e Ozge Gurel a Positano: gli interpreti di Oyku e Ayaz di Cherry Season sono in Italia

I due attori Serkan Cayoglu e Ozge Gurel si trovano, al momento, a Positano. Gli interpreti di Ayaz e Oyku di Cherry Season stanno trascorrendo una vacanza romantica proprio in Italia! Dopo essere stati a Napoli, scelgono di scoprire il paese che si trova sulla costiera amalfitana, in provincia di Salerno. A rivelarlo è proprio Ozge, che attraverso il suo profilo Instagram condivide una foto che la ritrae a Positano. Tra la gente e con un bel cappello sulla testa, l’attrice turca si fa un selfie per le vie del paese italiano. Anche Serkan condivide una foto che lo ritrae per le vie del comune italiano. L’attore, inoltre, pubblica una Storia su Instagram che riprende il panorama del bellissimo paese. Una vacanza d’amore per la coppia, che continua ad appassionare i fan. Non è la prima volta che Ozge e Serkan scelgono come destinazione proprio l’Italia. Infatti, qualche anno fa, gli interprete di Oyku e Ayaz erano stati a Milano e prima ancora a Roma.

Serkan Cayoglu e Ozge Gurel, vacanza d’amore per le vie d’Italia

Dopo Napoli, anche Positano accoglie gli interpreti di Oyku e Ayaz di Cherry Season. La coppia, nata proprio sul set della nota soap turca, continua a tenere informati i propri fan sui vari spostamenti. Solo poco tempo fa, entrambi gli attori condividevano foto che riprendevano la loro vacanza in Francia. Questo lungo viaggio d’amore continua e a ospitarli sono Napoli e Positano. La coppia ha concesso foto e autografi ai fan, che non hanno potuto non riconoscerli all’aeroporto e nelle vie napoletane. Molto probabilmente anche a Positano, i due attori hanno potuto incontrare i telespettatori che tanto li amano.

Ozge Gurel protagonista di un nuovo film al cinema: si chiama Annem

Sono davvero tanti i telespettatori italiani che si sono affezionati a Oyku e Ayaz, che anche nella vita reale formano una coppia solida e unita. Stanno insieme dall’anno 2015 e, sebbene la soap sia finita ormai da tempo, i fan continuano a sostenerli. Ora il pubblico di Canale 5 ha ritrovato Ozge sul piccolo schermo, protagonista di Bitter Sweet. Nel frattempo, l’attrice annuncia il suo nuovo film, che uscirà al cinema il prossimo 20 settembre. Su Instagram, la Gurel ha condiviso la locandina della pellicola Annem, che la vedrà protagonista.