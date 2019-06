Ozge Gurel e Serkan Cayoglu: gli attori di Cherry Season sono tornati in Italia

News attori di Cherry Season: Ozge Gurel e Serkan Cayoglu a Napoli

Grande sorpresa per tutti i fan della soap opera turca Cherry Season: gli attori protagonisti Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sono tornati in Italia! In queste ore, come documentato sui rispettivi profili social dei diretti interessati, i due fidanzati turchi si trovano a Napoli. La coppia, insieme dal 2015, ha scelto il capoluogo campano per trascorrere qualche giorno di relax (ma non sono da escludere probabili progetti lavorativi top secret!). E Ozge e Serkan hanno concesso fan e autografi a tutti i telespettatori che prontamente li hanno riconosciuti all’aeroporto o nei vicoli napoletani. Secondo alcune indiscrezioni la Gurel e Cayoglu si sono prima concessi un giro nel centro della città e poi una romantica passeggiata sul lungomare di Mergellina.

Gli attori di Cherry Season erano già stati in Italia

Qualche anno fa Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sono venuti in Italia, più precisamente a Milano, per un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Prima ancora Ayaz e Oyku sono stati a Roma, dove hanno girato proprio alcune scene di Cherry Season, che si è rivelato un grande successo in madrepatria e nel Belpaese. A distanza di tempo i due hanno deciso di tornare nel nostro paese per una breve vacanza (o almeno così sembra, non sono infatti da escludere probabili progetti lavorativi in città). E questa volta hanno optato per il sud Italia: Napoli è sicuramente una delle città più belle, in grado di regalare emozioni uniche alla coppia nata grazie al telefilm Cherry Season.

Ozge Gurel è protagonista della nuova serie Bitter Sweet

In questo periodo Ozge Gurel è di nuovo protagonista nella tv italiana grazie alla serie di Canale 5 Bitter Sweet. Serkan Cayoglu è invece impegnato in altri progetti lavorativi. Felici da quattro anni, per il momento Ozge e Serkan non sono interessati al matrimonio, come spiegato alla stampa turca.