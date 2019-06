Cherry Season: che fine hanno fatto gli attori della soap

Cherry Season, ecco che fine hanno fatto gli attori protagonisti della soap turca

Cherry Season ha appassionato davvero tantissimi telespettatori di Canale 5. La soap turca, che vede protagonisti Oyku e Ayaz, è riuscita a entrare nel cuore del pubblico italiano, che non si è perso neppure una puntata. Sono in tutto due le stagioni che sono state girate e poi mandate in onda e i fan attendevano con ansia di assistere alla terza parte di questa soap. In particolare, i telespettatori vorrebbero sapere cosa sarebbero accaduto poi ai vari personaggi. La serie si concludeva positivamente per le coppie. Ma che fine hanno fatto gli attori della soap turca? Sicuramente tra i più amati troviamo gli interpreti di Oyku e Ayaz. Stiamo parlando rispettivamente di Ozge Gurel e Serkan Cayoglu. Sappiamo che i due anche nella vita reale hanno una storia d’amore. Dopo essersi incontrati sul set della nota soap turca non si sono più separati. Come dimostrato le foto condivise da entrambi sui social, ancora oggi sono una coppia. Le loro carriere sono proseguire anche dopo la fine della serie che li ha fatti conoscere. In particolare, Ozge è riuscita a conquistare i premi di migliore attrice dell’anno e miglior attrice emergente, subito dopo la fine della soap. Infatti, è oggi una delle attrici più conosciute in Turchia. Ha poi recitato in altre serie.

Cherry Season: Ozge e Serkan sono ancora una coppia, Daghan è single e Nilperi ha conquistato un grande successo

Ozge continua la sua carriera nel mondo della televisione dopo la soap turca. L’attrice ha recitato, nel ruolo di protagonista durante l’anno 2017, nella serie tv Dolunay insieme a Can Yaman. Nel 2018 è tornata a recitare insieme al fidanzato Serkan sul set di Boru. Ora ricordiamo che su Canale 5, il pubblico potrà seguire la nuova serie televisiva che la vede protagonista, Bitter Sweet.

Stesso destino per Serkan, l’interprete dell’affascinante architetto Ayaz. L’attore ha decisamente spiccato il volo dopo la soap. Oggi continua a lavorare nel mondo della televisione. In particolare, l’abbiamo visto di recente nella pellicola Boru, insieme a Ozge. In questi giorni, la coppia si è goduta una romantica vacanza in Francia, come testimoniano le foto sui profili Instagram di entrambi.

Tra i personaggi principali della soap turca vi è anche Mete Uyar, interpretato da Daghan Külegeç. Dopo il successo ottenuto con questo ruolo, ha recitato nel nelle vesti di Kaan nella serie Yeni Gelin, nel 2017. Pare che, al momento, sia ancora single.

Impossibile dimenticare la bella Seyma Cetin, interpretata da Nilperi Sahinkaya. La sua carriera, nel mondo della televisione, è proseguita verso una buona strada. Infatti, l’anno dopo ha preso parte alla serie tv N’olur Ayrilalim e nel 2017 ha recitato in tre serie Deli Ask, Bu Sehir Arkandan Gelecek e Benim Babam Bir Melek. Non solo, ha anche preso parte al cortometraggio Vultur e lo scorso anno è entrata nel cast del programma Immortals. Ha ricevuto qualche premio per il suo talento, ma sui social non appare alcun fidanzato al momento.

Cherry Season: ecco che fine hanno fatto Burcu, Emre, Önem e Meral

Vediamo tra i personaggi indimenticabili della soap turca Burcu Uyar, interpretata da Nihal Isiksaçan. Dopo questo ruolo, ne ha vestito un altro per la serie tv Ask Yalani Sever. Ora viaggia per il mondo e, in questi giorni, si trova in Croazia.

Ricorderete sicuramente l’attore Aras Aydin, che ha vestito il ruolo di Emre Yigit. La carriera non si è fermata, infatti ha continuato a recitare. Ad accoglierlo è stata la serie Masum Degiliz. Come già aveva mostrato all’interno della soap, ama molto la musica, tanto che ha pubblicato due album. È un volto molto amato in Turchia, dove recentemente ha recitato nel film Canevim.

Sibel, è un altro personaggio molto amato della soap turca, interpretata da Fatma Toptaş. Dopo la serie non ha fatto particolari lavori nel mondo della televisione. La sua storia d’amore con l’attore Gökçe özyol prosegue a gonfie vele.

Önem Dinçer è un altro personaggio che ha fatto parte della trama della nota soap. L’attrice Neslihan Yeldan, dopo questo ruolo, ha potuto solo confermare la sua importante bravura. La sua già brillante carriera è proseguita con la serie Arkadaslar Iyidir e con Instanbullu Gelin.

Infine, la dolce mamma di Oyku, Meral Acar, interpretata da Aysegül Ünsal, è ancora un volto presente nella televisione turca. Dopo la soap è apparsa nella serie Ask Ve Mavi.