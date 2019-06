Can Yaman fidanzata attuale, l’attore di Ferit di Bitter Sweet ricercatissimo: i gossip

Fidanzata attuale Can Yaman, l’attore di Ferit di Bitter Sweet ricercatissimo

Dopo il successo della serie turca Bitter Sweet, dove si è affermato come l’inavvicinabile e misterioso Ferit, in molti e molte si chiedono: Can Yaman è fidanzato? Chi è la fidanzata attuale, se c’è, e perché non li si vede mai assieme nel caso? Tanti punti interrogativi insomma sulla vita dell’attore di Ferit che in effetti è riservatissimo, un po’ come lo erano – lo ricorderete senz’altro – Serkan Cayoglu e Özge Gürel quando Cherry Season raggiunse l’apice del successo con le vicende di Oyku e Ayaz. Ma veniamo al dunque: Can Yaman ha una fidanzata oppure no?

Can Yaman fidanzato? La risposta dell’attore

L’argomento è stato aperto, e subito chiuso, dall’attore in una recente intervista pubblicata da Sorrisi, precisamente quella pubblicata nel numero 24 del 18 giugno, in cui è stato chiesto a Can Yaman cosa pensasse del colpo di fulmine e se fosse impegnato: “Nella soap – questa la domanda – per lei ‘scocca’ un colpo di fulmine: crede nell’amore a prima vista?”. “Be – questa la risposta dell’attore –, guardando il personaggio che interpreto, sarebbe molto facile rispondere di sì. Ma ovviamente la vita reale è tutta un’altra cosa (non fatevi illusioni, care lettrici. Noi abbiamo anche provato a chiederlo, ma l’attore è molto riservato sulla sua vita privata e non si sa se è fidanzato, ndr)”. Avrete letto con molta attenzione, immaginiamo, l’ultimo passaggio, e avete avuto così la conferma della grande riservatezza, forse eccessiva, non ce ne voglia Can, dell’attore. In effetti tutto questo riserbo è la causa per cui il gossip nei suoi confronti è alle stelle.

Can Yaman e Özge Gürel stanno insieme? Il gossip esplode dopo Bitter Sweet

In molti si stanno chiedendo infatti se Can Yaman e Özge Gürel sono fidanzati, e sì: la risposta, a meno che non arrivi subito una smentita, è negativa; Özge infatti è fidanzatissima con Serkan – come darle torto, del resto – e vedendo il suo profilo Instagram sembrano ancora andare d’amore e d’accordo. Qualcuno pensa che Can sia fidanzato con un’altra attrice che è protagonista assieme a lui di un’altra soap opera turca che probabilmente vedremo in Italia nei prossimi anni: parliamo di Demet Özdemir che con lui recita in Erkenci Kuş; non ci sono conferme su una loro possibile relazione ma è certissimo che tra i due vi sia molta sintonia, al punto che anche i media turchi parlano di una probabile love story.

Il successo di Can Yaman e l’amore per i fan e la mamma

Can intanto, aggiornando periodicamente il suo Instagram, continua a fare stragi di cuori tra i fan e le fan che lo seguiranno senz’altro anche in tutte le sue altre avventure televisive, come già successo all’indimenticabile Serkan Cayoglu: “Lei è amatissimo dal pubblico femminile – questa una delle domande di Sorrisi –. Che rapporto ha con le sue fan?”. “Sono molto orgoglioso di essere apprezzato e amato – così ha risposto l’attore –. E anche grato. Spero che l’affetto del pubblico mi accompagni per tutta la mia carriera”. Anche sulla madre, figura femminile importantissima della sua vita, Can ha speso parole bellissime: “Tutta la mia famiglia mi sostiene e mi ha sempre appoggiato in tutto. Mio padre per me è un idolo e mia madre è sempre stata un punto di riferimento”.