Can Yaman è Ferit di Bitter Sweet, il messaggio inaspettato: “Sono orgoglioso”

Ferit di Bitter Sweet, l’attore è Can Yaman: ecco il nuovo idolo dei telespettatori

Tutti lo cercano e in tanti lo vogliono ormai: lui è Can Yaman, l’attore di Ferit di Bitter Sweet, il manager dal cuore freddo e dal carattere difficile che conquisterà la cuoca aspirante ristoratrice Nazli, interpretata – come sapete – da Özge Gurel. Sapevamo che Can avrebbe fatto breccia nel cuore di tanti con il suo fascino e con la storia che viene raccontata in Bitter Sweet, e siamo convinti che questo è solo l’inizio, visto che nella soap opera turca il suo personaggio farà un lungo percorso di cambiamento che lo porterà ad essere completamente diverso da come lo abbiamo conosciuto agli inizi.

Can Yaman scrive ai fan dopo il successo di Bitter Sweet

Dopo aver saputo del successo di Bitter Sweet in Italia Can Yaman ha voluto scrivere proprio ai suoi fan su Instagram in una storia che potete ancora vedere: “Dolunay – queste le parole dell’attore, oggi impegnato in un’altra importante soap, Erkenci Kuş, partita nel 2019 – va trasmesso in Italia #Bittersweet. Sono orgoglioso dell’interesse. Grazie mille”. Se dovesse andare tutto per il verso giusto sappiate che vedremo Can per molto altro tempo: Mediaset al momento ha mostrato parecchio interesse per le soap opera turche e se Can dovesse portare Bitter Sweet al successo assieme alla cara Oyku di Cherry Season state certi che nei palinsesti vedremo proprio la già citata Erkenci Kuş nei prossimi anni. E lo stesso Can, diciamolo, potrebbe anche essere preso in considerazione per qualche bel programma televisivo: ricordate il successo di Megan Montaner, no? Can Yaman sa anche parlare abbastanza bene l’italiano, perciò non avrebbe ostacoli di alcun tipo.

Il successo di Bitter Sweet, una soap ricca di colpi di scena

Tutto dipende insomma dal successo di Bitter Sweet quest’estate e dal rapporto che Can Yaman riuscirà a instaurare con i nuovi fan italiani (con gli altri infatti tutto sembra andare alla grande, a giudicare dagli oltre quattro milioni di follower su Instagram). Al momento la soap opera sta andando benissimo: è partita con un buon 18% di share e con i tanti colpi di scena che riserverà al pubblico nel corso del tempo siamo sicuri che riuscirà a guadagnare qualcosa di più nei prossimi mesi. Per la felicità di Can e di Özge (che ancora una volta è diventata protagonista di un prodotto che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori).