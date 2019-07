Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet, una scelta importante sconvolge gli equilibri

Nazli e Ferit Bitter Sweet, una storia d’amore travagliata: le anticipazioni

Le puntate di Bitter Sweet saranno molto movimentate in futuro e avranno come protagonisti assoluti Nazli e Ferit che – come forse avrete già notato guardando le messe in onda italiane su Canale 5 – oscurano quasi del tutto le altre coppie della soap opera turca. I due innamorati non riusciranno a coronare subito il loro sogno d’amore, e questo sia per il loro carattere, cioè per la diffidenza di Ferit e per la goffaggine di Nazli, sia per tutti coloro che si metteranno in mezzo. A partire da Asuman che con il suo comportamento sciagurato ha causato a Nazli parecchi problemi, sebbene a un certo punto in poi della soap deciderà di fare il possibile per ottenere il perdono. Ma veniamo subito al dunque e facciamo il punto sulla coppia di innamorati che non troverà pace per tante puntate.

Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet, dopo il licenziamento cambia tutto

Nazli arriverà al punto di volersi licenziare da Ferit perché non riuscirà più a sopportare di dovergli mentire a causa del comportamento di Asuman; Ferit resterà incredulo dinanzi alla decisione improvvisa della ragazza perché tutto accadrà senza un apparente motivo o litigio; Nazli da parte sua si mostrerà sempre più sfuggente, anche se alla fine riceverà una bella sorpresa: nel contratto c’è una penale molto alta per chi decide di terminare il lavoro prima, e questo ha permesso al manager di tenerla stretta a sé; è chiaro che Ferit non vorrà vendicarsi ma cercherà solo di fare il possibile per stare con Nazli e impedirle di andare via. Sarà un litigio con Deniz a spingerlo a cambiare idea: dopo un pranzo di lavoro a cui prenderà parte Nazli Ferit deciderà di strappare il contratto e di lasciarla libera.

Nazli e Ferit diventano soci di un nuovo ristorante: anticipazioni turche Bitter Sweet

Questo permetterà alla ragazza di realizzare il suo più grande sogno assieme alla sua insegnante di giapponese, e cioè di aprire il tanto ambito ristorante. Tutto all’insaputa di Ferit che quando verrà a scoprirlo ci resterà malissimo. Il manager ad ogni modo ne sa una più del diavolo e dopo aver cercato in tutti i modi di farsi dire da Nazli come mai sta assumendo un atteggiamento del genere prenderà una decisione che sconvolgerà la ragazza: il proprietario del ristorante deciderà di vendere la sua quota proprio a lui che quindi diventerà socio a tutti gli effetti un suo socio. Tanti saranno gli avvenimenti che accadranno dopo l’apertura del locale, a partire da un’amara scoperta di Deniz, ma per lo meno molti avvicineranno Ferit e Nazli come non mai. Tutte le anticipazioni di Bitter Sweet sul mese di luglio le trovate qui mentre le anticipazioni su tutta la serie sono disponibili leggendo questo nostro approfondimento.