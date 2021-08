Belen strigliata, lutto Ventura, Tina torna single: le 10 news della settimana

Nessuno è invincibile e perfetto, nemmeno Chiara Ferragni che ha rivelato di andare una volta a settimana dallo psicologo da tre anni a questa parte. Motivo? Vincere le proprie insicurezze.

Barbara d’Urso, orfana di Live – Non è… e Domenica Live, tornerà in onda con Pomeriggio Cinque lunedì 6 settembre. Meno gossip e più cronaca, questo il diktat dei vertici Mediaset.

Inoltre si sussurra che Barbarella non sia in lizza, come qualcuno ha sostenuto, per condurre una eventuale nuova edizione de La Talpa. Dagospia ha reso noto, previa consultazione di fonti Mediaset, che i vertici del Biscione non hanno, almeno per ora, intenzione di affidarle altri programmi.

Gemma Galgani pronta a tornare in video a Uomini e Donne con tanto di ‘fuochi di artificio’: la dama torinese si è rifatta il seno. A rivelarlo è stato il settimanale Nuovo.

Can Yaman e Diletta Leotta sempre più lontani. Intanto si mormora che il divo turco si frequenti con una misteriosa mora che si occuperebbe di estetica ad alti livelli.

La coppia scoppia: Tina Cipollari, vulcanica opinionista di Uomini e Donne, sarebbe tornata single. Lo avrebbe annunciato lei stessa nel corso delle registrazioni del dating show di Canale Cinque. Al capolinea la relazione con Vincenzo Ferrara.

Altra ex coppia chiacchieratissima è quella con protagonisti Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Nonostante trascorrano le vacanze insieme e molto tempo vicini a Montecarlo, all’orizzonte nessun ritorno di fiamma. “Lo facciamo per dare un senso di famiglia a nostro figlio e perché ci vogliamo bene”, ha sussurrato ‘Eli’ al magazine Oggi e anche al settimanale Gente.

La notizia era nell’aria da tempo, ora trova la conferma dei diretti interessati: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia diventeranno genitori, l’influencer siciliana è incinta. L’annuncio lo ha fatto dalle colonne del magazine Gente.

A proposito di cicogne in volo: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello accoglieranno una bimba. Il centauro di Tavullia ha confidato che avrebbe preferito un maschietto. Pazienza!

Lutto per Simona Ventura che nei giorni scorsi ha pianto la scomparsa di una sua cara amica, Sabrina. Super Simo ha espresso il suo profondo dolore anche via social.

Mara Venier da antologia sui social: la risposta alle haters che le hanno dato della grassa è stata sublime.

Belen Rodriguez ripresa dal figlio Santiago che ha perso la pazienza: tutta colpa del cellulare e della passione per i selfie da parte della modella argentina.