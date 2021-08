Valentino Rossi papà, amarezza sul sesso del bebè: “Avrei preferito…”

Pochi giorni fa Valentino Rossi e la sua compagna Francesca Sofia Novello hanno annunciato di aspettare un bebè, svelando anche che si tratterà di una nascitura e quindi che è in arrivo una femminuccia. Per la prima volta, nelle scorse ore, il ‘Dottore, che nei prossimi giorni sarà impegnato a Silverstone, per il Gp di Gran Bretagna, ha detto senza troppo girarci attorno che avrebbe preferito un maschietto. Naturalmente anche il fiocco rosa sarà più che benvenuto ma se proprio avesse potuto scegliere…

“Volevamo prenderci una pausa dopo il ritiro, ma non abbiamo perso tempo! Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Poi è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto…“. Così il centauro di Tavullia da Silverstone. Capitolo nome da dare alla bimba: sul tema si è espressa invece Francesca Sofia Novello, tramite delle Stories pubblicate su Instagram, raccontando che quasi sicuramente non verrà divulgato fino al parto. Anche perché, per il momento, ha spiegato sempre la modella, ci sono delle idee, due o tre, ma nulla di deciso. Indi per cui i curiosi e i fan si mettano il cuore in pace: c’è ancora da attendere.

La love story è decollata circa tre anni fa. Non un colpo di fulmine visto che prima che iniziasse la relazione vera e propria la Novello e Rossi già si conoscevano, ma da semplici amici. A un certo punto è scattata la scintilla e oggi, oltre ad essere innamoratissimi, sono pronti per mettere su famiglia. Un periodo di grandi cambiamenti, soprattutto per Valentino, che sempre di recente, nelle scorse settimane, ha annunciato il suo ritiro dalle corse.

In un’intervista a Verissimo la modella aveva detto, interrogata circa la popolarità globale del fidanzato, come fosse Rossi nel privato. Francesca, con un largo e orgoglioso sorriso, aveva spiegato che è una persona assai semplice nonostante la sua grande notorietà. “Terra, terra”, ha dichiarato la giovane, che apprezza i valori della genuinità e della semplicità di cui il suo compagno è in possesso.

Rossi è un ‘marchio’ mondiale, ma anche Francesca non è una sconosciuta. In particolare ha acquisito popolarità partecipando come co-conduttrice a una serata del Festival di Sanremo 2020. In quel frangente ha affiancato Amadeus e Fiorello alla guida della kermesse.