Francesca Sofia Novello è incinta: primo figlio per Valentino Rossi

Cicogna in volo per la modella, vista al Festival di Sanremo 2020, e il famoso motociclista

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi presto genitori! La coppia ha annunciato sui rispettivi account Instagram di attendere la loro primogenita. Per farlo hanno scelto delle foto simpatiche (che potete ammirare più in basso) in cui il pilota indossa i panni del dottore e con tanto di stetoscopio controlla il pancino che cresce della modella.

Francesca Sofia Novello è incinta di una bambina: la modella 27enne ha condiviso l’emoticon di un fiocco rosa e scritto chiaramente di aspettare da Valentino Rossi una femminuccia. La modella, vista al Festival di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus, ha inoltre confidato che il suo cuore è pieno di gioia.

I post di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno subito fatto il pieno di like e commenti di auguri e felicitazioni. Tanti i Vip che hanno scritto alla coppia: Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini, Alessia Ventura, Lorenzo Jovanotti, Marco Materazzi e tanti altri.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla gravidanza ma a giudicare dal pancino è probabile che il parto di Francesca Sofia Novello sia previsto per i primi mesi del 2022. Un sogno che si realizza per l’indossatrice e Valentino Rossi: i due non hanno mai nascosto la voglia di mettere su famiglia.

Di recente il pilota 42enne ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP: una scelta molto probabilmente dipesa anche dalla figlia in arrivo, alla quale lo sportivo vuole dedicarsi al cento per cento. Al momento Valentino Rossi non ha ancora sposato Francesca Sofia Novello ma il matrimonio potrebbe arrivare dopo la nascita della piccola.

La storia d’amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi stanno insieme da circa tre anni. Prima di fidanzarsi, però, i due si sono frequentati a lungo come semplici amici. Poi dopo diverse occasioni si sono scoperti innamorati e hanno iniziato, senza remore, il loro percorso d’amore.

In un’intervista a Verissimo la modella ha rivelato che Valentino Rossi è una persona molto semplice nonostante la sua grande popolarità. “Terra, terra”, l’ha definito la ragazza, che apprezza parecchio la genuinità e la semplicità del suo fidanzato.

Tutto il contrario di certi calciatori che Francesca Sofia ha incontrato nel suo percorso di vita e che non le hanno fatto una buona impressione. La Novello ha raccontato che con Valentino Rossi ama fare cose normali, come qualsiasi coppia banale. Uscire insieme agli amici, guardare i film e le serie tv, condividere una buona cena.