Perché Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi NON si sposano

La modella si è raccontata a Verissimo, dove è stata ospite per la prima volta

Nessun matrimonio all’orizzonte per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Negli ultimi mesi si è parlato con una certa insistenza di nozze tra il pilota e la modella. Il prezioso anello sfoggiato dalla 27enne sui social network ha fatto sognare i più romantici. Ma a Verissimo, dove è stata ospite per la prima volta di Silvia Toffanin, la diretta interessata ha chiarito l’intera situazione.

Nel programma di Canale 5 Francesca Sofia Novello ha parlato a lungo della sua storia d’amore con Valentino Rossi. Una relazione iniziata di fatto tre anni fa anche se i due si sono frequentati come amici per circa un anno. Poi dopo diverse occasioni si sono scoperti innamorati e hanno iniziato, senza remore, il loro percorso d’amore. Francesca ha spiegato che al momento il matrimonio non è nei loro programmi ma c’è da parte di entrambi la volontà di costruire un futuro insieme.

La Novello, vista in qualità di valletta al Festival di Sanremo 2020, ha rivelato che quell’anello non è legato alle nozze ma è un prezioso regalo ricevuto da Valentino Rossi. Un pegno d’amore che non ha nulla a che fare con i fiori d’arancio. Francesca Sofia ha inoltre precisato che Rossi è l’uomo della sua vita. Passano dunque gli anni ma il rapporto tra la modella e il campione procede a gonfie vele.

E la maternità? Pure in questo caso Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi fanno progetti ma a lungo termine. C’è tempo, ha assicurato la modella, che non ha neppure 30 anni (mentre Valentino sta per compiere 42 anni). Francesca Sofia Novello ama molto i bambini ma ad oggi preferisce rimandare visto che è ancora molto giovane.

A Verissimo Francesca Sofia Novello ci ha inoltre tenuto a precisare che Valentino Rossi è una persona molto semplice nonostante la sua grande popolarità. “Terra, terra”, l’ha definito la ragazza, che apprezza parecchio la genuinità e la semplicità del suo fidanzato. Tutto il contrario di certi calciatori che Francesca Sofia ha incontrato nel suo percorso di vita e che non le hanno fatto una buona impressione.

Francesca Sofia Novello ha raccontato che con Valentino Rossi ama fare cose normali, come qualsiasi coppia banale. Uscire insieme agli amici, guardare i film e le serie tv, condividere una buona cena.