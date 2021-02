Francesca Sofia Novello e Rossi: il segreto dell’amore, parla Valentino

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Valentino Rossi ha raccontato come sta preparando il ventesimo Mondiale in MotoGp e della sua vita sentimentale legata a Francesca Sofia Novello. I due stanno insieme dal 2016, prima in segreto per proteggere la loro privacy, poi sono usciti allo scoperto ufficialmente. La ragazza, che abbiamo visto lo scorso anno sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo, è particolarmente conosciuta nell’ambito della moda ma ha avuto maggiore risonanza mediatica per la storia d’amore con il pilota.

Impressa sarà rimasta nella mente dei fan della kermesse musicale la gaffe fatta da Amadeus. Durante la conferenza stampa la presentò come una ragazza molto bella e la scelse perché vedeva la capacità di stare vicino a un grande uomo, come Rossi, stando un passo indietro malgrado la sua età così giovane. Questo fu il primo caso mediatico che scoppiò durante la settantesima edizione.

A svelare dettagli e retroscena sul rapporto con l’influencer è stato proprio Valentino durante l’intervista al Corriere a cui ha dichiarato:

“Ci siamo trovati, abbiamo caratteri simili, è una donna votata al buonumore, è positiva, si impegna da matti per risolvere un problema”

Per il pilota, la modella che ha sfilato per note firme italiane, si è rivelata un’ottima spalla e simile a lui. Ha cioè la stessa inclinazione al “non litigio”:

“Quando vai a dormire e il mattino successivo tutto procede bene, vuol dire che la qualità del rapporto c’è, funziona”

Oltre alle confidenze sulla sua fidanzata, Valentino Rossi ha commentato il periodo in cui è risultato positivo al Covid-19 che gli causò l’assenza a due gare molto importanti. Si è detto favorevole al vaccino poiché gli sembra l’unica speranza per tornare a una vita normale.

L’ultima vittoria in MotoGp risale al 2017, vincere è una faccenda tosta. Le opportunità di tagliare il traguardo classificandosi al primo posto non sono mancate in questi ultimi anni e spera di riuscire a conquistare il decimo titolo.

Correre a quarantadue anni non è lo stesso di averne venti anche se il Dottore ha spiegato che non cambia granché. Cerca di spingere al massimo evitando di fare sciocchezze. Nella prossima stagione si ritroverà a competere in pista anche con suo fratello Luca Marini. Un altro sogno che si avvera per lui. Perdonare Marc Marquez per quello che è accaduto nel 2015 non ci pensa proprio, quando ripensa a quei giorni ha le stesse sensazioni ancora oggi. Riuscirà a portare a casa la vittoria tanto attesa e desiderata?