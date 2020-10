Valentino Rossi positivo al Covid-19: “Triste, ho rispettato il protocollo”

Valentino Rossi è risultato positivo al Coronavirus. Anche il pilota di Moto GP si aggiunge all’elenco di personaggi famosi che sono stati colpiti dal Covid-19 in questa seconda ondata autunnale. Lo ha annunciato lui stesso con un messaggio postato tra le stories su Instagram, prima in inglese poi in italiano. Stamattina al risveglio ha avvertito un senso di malessere, si sentiva debole e aveva anche qualche linea di febbre. Non sentendosi bene ha subito contattato il suo medico curante che lo ha invitato a sottoporsi a due test. Il primo è stato il test rapido PCR e ha dato esito negativo, ha raccontato nel suo messaggio, ed era lo stesso risultato ricevuto nel precedente test di martedì. Il secondo test di oggi invece ha dato esito positivo. Ha ricevuto il risultato oggi pomeriggio, alle ore 16 per i più curiosi.

Valentino Rossi positivo al Coronavirus, l’annuncio su Instagram

Nel suo sfogo Valentino ha scritto di essere molto deluso per quanto gli è capitato, perché la positività al Covid vuol dire che dovrà saltare la gara di Aragon. Di sicuro i suoi fan lo hanno invitato a essere ottimista e fiducioso e a lui piacerebbe, però non ci riesce e si aspetta che salterà anche il secondo round ad Aragon. E poi si è lasciato andare: “Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo”. Rossi ha raccontato che nonostante martedì il test abbia dato esito negativo lui ha preferito mettersi ugualmente in isolamento una volta arrivato a Le Mans. Ma è andata così e non può fare nulla per cambiare le cose. Adesso seguirà i consigli del suo medico e si augura di guarire al più presto. I fan si augurano altrettanto e non vedono l’ora di rivedere il loro Valentino in pista.

Valentino Rossi ha il Covid, prima di lui anche Ronaldo e altri volti della tv

Valentino Rossi positivo al Coronavirus è solo l’ennesima notizia che arriva dal mondo dello spettacolo. Un altro campione, stavolta di calcio, che è risultato positivo è Cristiano Ronaldo. Passando alla televisione, oggi è giunta la notizia su Alessia Marcuzzi negativa al tampone dopo un primo sospetto un paio di giorni fa. Chi invece è positivo e non ha vissuto un falso allarme è Massimo Lopez.