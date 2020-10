Massimo Lopez ha il Coronavirus: “Sono monitorato dai medici”

Si allunga la lista di personaggi famosi e celebrity positive al Covid-19. Dopo Alessia Marcuzzi, Cristiano Ronaldo e Fabio Fognini, ecco spuntare il nome di Massimo Lopez. L’attore ha dato l’annuncio sui social network, invitando poi tutti a rispettare le regole anti Coronavirus. Tramite un video apparso sul suo profilo Instagram, il 68enne ha spiegato di essere in isolamento da domenica scorsa e di avere avuto febbre piuttosto alta. Febbre che però sta cominciando a scendere nelle ultime ore. Lopez ci ha tenuto a precisare che è costantemente monitorato dai medici via telefono. L’ex componente del mitico Trio ha inoltre invitato tutti a prestare massima attenzione perché con il Coronavirus non si scherza. L’attore ha dunque consigliato di rispettare le regole utilizzando mascherine e praticando il distanziamento sociale.

Massimo Lopez positivo al Covid-19: qualche settimana fa è stato ospite di Domenica In

Solo qualche settimana fa Massimo Lopez è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L’uomo ha presentato il suo ultimo libro dal titolo Stai attento alle nuove. Ma nel salotto di zia Mara Lopez ha ripercorso anche la sua lunga carriera, iniziata negli anni Ottanta. Una carriera sfavillante, costellata di grandi successi grazie all’immenso talento di Lopez. Dal 1982 al 1994 ha lavorato insieme agli amici Tullio Solenghi e Anna Marchesini col Trio, tra televisione e teatro. Massimo ha poi lavorato come solista in diversi programmi televisivi. Solo per citarne alcuni: Scherzi a parte, Buona Domenica, Quelli che il calcio, Striscia la notizia, Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show, Miss Italia. Massimo Lopez ha lavorato molto anche in radio.

Massimo Lopez isolato in casa per via del Coronavirus: la vita privata dell’attore

Massimo Lopez è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Non è sposato e non ha figli. A Domenica In non ha però nascosto il desiderio di diventare papà. Qualche anno fa ha avuto un infarto che ha cambiato drasticamente la sua vita, ha così cominciato a dare importanza ad alcune cose rispetto ad altre .