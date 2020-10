Alessia Marcuzzi non ha il Covid: il tampone molecolare è negativo

Sospiro di sollievo per Alessia Marcuzzi. La conduttrice Mediaset non è positiva al Coronavirus. Il tampone molecolare ha dato esito negativo. È stata la stessa presentatrice di Temptation Island a darne notizia sui social network. La 47enne ci ha tenuto a precisare anche il motivo per il quale qualche giorno fa, poco prima della diretta de Le Iene, aveva detto di essere leggermente positiva al Covid-19. Il tampone rapido antigenico, al quale si sottopongono tutti i lavoratori dello spettacolo che devono mettere piede in uno studio televisivo, aveva un valore estremamente basso, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare. In attesa bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito e così è stato per l’amica di Mara Venier. La Marcuzzi è risultata negativa e la diretta interessata è felicissima del risultato.

Alessia Marcuzzi non ha il Coronavirus: il tampone molecolare ha dato esito negativo

Oltre ad aver annunciato la sua negatività, Alessia Marcuzzi ha fatto delle raccomandazioni precise su Instagram. Il volto de Le Iene ha invitato tutti a prestare la massima attenzione in questi mesi. La Pinella ha consigliato a tutti di rispettare le regole anti-Covid: distanziamento sociale e mascherine. La moglie di Paolo Calabresi Marconi ha inoltre ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuta in queste ore. La notizia di una presunta positività – e la conduzione saltata a Le Iene – aveva fatto preoccupare tutti i fan di Alessia e gli addetti al settore. Pure il collega e amico Nicola Savino non aveva preso bene la notizia. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e la Marcuzzi è pronta a tornare a lavorare.

Alessia Marcuzzi negativa al Covid può tornare a lavorare a Le Iene su Italia 1

La prossima settimana Alessia Marcuzzi tornerà al timone de Le Iene, eccezionalmente in onda mercoledì 21 ottobre. Il giorno prima, martedì 20 ottobre, verrà trasmessa invece su Canale 5 la puntata finale di Temptation Island, registrata un mese fa in Sardegna.