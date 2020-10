Alessia Marcuzzi positiva al Covid-19, niente Iene: parla Nicola Savino

Alessia Marcuzzi è positiva al Coronavirus. Quella che sembrava essere solo una voce sulla conduttrice si è rivelata invece una verità. Poche ore prima della diretta con Le Iene si è diffusa la voce nell’ambiente e sul Web che la Marcuzzi fosse positiva al Covid-19, ma non era arrivato nessun commento da parte sua. E così è ancora adesso: Alessia non ha proferito parola, il suo profilo Instagram tace ma i fan sono accorsi numerosi per darle sostegno e non farle mancare affetto. La conferma è arrivata invece proprio dallo studio de Le Iene, quando Nicola Savino è entrato in studio a inizio puntata e subito ha chiamato la sua spalla. Che però non c’era. Savino ci ha scherzato su dicendo che Alessia aveva scelto un ingresso in solitaria, chiamando la base per il suo ingresso appunto.

La Gialappa’s lo ha subito fermato, dicendo che in realtà la Marcuzzi non c’era. Era tutto vero, insomma: “Alessia non c’è stasera”. Lo sketch è proseguito con Nicola Savino incredulo dinanzi all’assenza di Alessia Marcuzzi a Le Iene. Chiedeva conferma alla Gialappa’s della sua assenza, pensando che fosse uno scherzo. Ovviamente faceva tutto parte di uno sketch appunto, perché Alessia non c’è davvero stasera a Le Iene. E Nicola Savino ha confermato che la Marcuzzi è risultata positiva al Coronavirus, spiegando anche come sono andate le cose. Ogni martedì mattina infatti i conduttori e tutti gli addetti ai lavori a Le Iene fanno i dovuti controlli per andare in onda in tranquillità.

Alessia era sicura di non avere il Covid e dopo il test si è recata in stazione per prendere il treno. Ma è stata fermata, pare giusto in tempo prima di salire sul treno. Insomma, è stata fermata giusto in tempo e non ha potuto fare altro che tornare a casa, dove si trova in isolamento. La conduttrice non ha sintomi. Per quanto riguarda la redazione de Le Iene sappiamo che anche Giulio Golia è positivo al Coronavirus, ma uscendo dall’ambiente del programma oggi è giunta la notizia della positività di Ronaldo.