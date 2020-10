Giulio Golia positivo al Coronavirus, salta Le Iene: come sta (Video)

Giulio Golia ha il Coronavirus, anche l’inviato de Le Iene è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio è arrivato poco fa, nella mattinata di sabato 3 ottobre, e lo ha comunicato ai fan tramite ai social non appena ha ricevuto il risultato del tampone. Nel video Giulio sembrava abbastanza provato dal risultato del tampone, ma forse anche perché ha registrato il video dopo poco aver appreso la notizia. I primi momenti sono quelli più difficili, ma per fortuna le condizioni di salute di Giulio Golia non sono preoccupanti. Già il fatto che sia stato lui a fare l’annuncio, in prima persona, fa capire che non versa in situazioni allarmanti. Ciò non toglie però che abbia dei sintomi, e infatti stando a ciò che ha raccontato non si può di certo dire che sia positivo ma asintomatico.

Giulio Golia ha il Coronavirus, assente nella prima puntata de Le Iene: l’annuncio su Facebook

Nel video ha esordito raccontato che negli ultimi giorni ha appreso di essere stato in contatto con una persona risultata positiva. Per questo ha subito contattato il suo medico curante ed è stato sottoposto al tampone. Il risultato è arrivato stamattina. “Purtroppo ho scoperto di essere positivo al Coronavirus”, ha scritto nella didascalia del video. Naturalmente Giulio Golia si trova in isolamento a casa sua, sta bene al momento e ha solo un leggero mal di testa. I sintomi sono molto leggeri e per questo lui spera che continui sempre così, e che non subentrino ulteriori sintomi del Coronavirus. Terrà aggiornati tutti sulle sue condizioni e forse se ne parlerà anche nella prima puntata de Le Iene, in cui lui per ovvi motivi non ci sarà.

Giulio Golia salta il ritorno de Le Iene: ha il Covid, come sta

Nel video su Facebook Giulio Golia ha detto che non ci sarà a Le Iene, ma era facile immaginarlo dopo averlo sentito dire che ha il Coronavirus. Proprio Le Iene tra l’altro è stato uno dei primi programmi colpiti dal Covid-19. Nei primi giorni di marzo infatti il programma è stato sospeso dopo che è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus tra gli addetti ai lavori. Oggi la redazione del programma è stata nuovamente colpita dal Covid. Ci sarà un collegamento con Giulio Golia nella prima puntata?