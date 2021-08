Can Yaman ha dimenticato Diletta Leotta: spunta una mora, gossip bomba

By

Can Yaman, il popolare attore turco protagonista di Daydreamer e Mr. Wrong- Lezioni d’amore, è tornato ad infiammare il gossip estivo per alcune indiscrezioni che stanno circolando sul suo conto. Dopo aver concluso la relazione con Diletta Leotta, per lui già ci sarebbe già una grande novità.

Nelle ultime ore Deianira Marzano ha lanciato una soffiata sul divo, prossimo volto di Sandokan. Le indiscrezioni riguarderebbero una nuova frequentazione di Yaman. “Starebbe frequentando una persona che si occupa di estetica ad alto livello” ha riferito l’ex dell’Isola dei Famosi.

I commenti di Deianira sono stati fatti su delle foto di Can al fianco di una donna mora, il cui volto è stato oscurato da un emoticon per ovvi motivi di privacy. Non è dato sapere però se quella nelle immagini è la persona a cui si riferisce la Marzano.

Deianira prosegue poi che i due probabilmente saranno amici, aggiungendo anche che le sono state inviate alcune cosine al riguardo. Si attendono quindi nuovi sviluppi. La relazione tra Can e Diletta aveva fatto sognare molti, ma non convinto i più.

Dopo il ritorno dal viaggio da mille e una notte fatto dalla coppia in Turchia (occasione in cui Can ha presentato la sua famiglia a Diletta), al rientro qualcosa si è rotto nella coppia. I due hanno proseguito le loro vacanze separatamente.

La conferma che la coppia fosse scoppiata è arrivata il giorno del compleanno di Diletta. Ai festeggiamenti della conduttrice nella residenza di famiglia a Catania c’erano gli amici più cari, venuti da lontano. Ma di Can nessuna traccia.

A far parlare del ricevimento di Diletta, oltre l’assenza di Yaman, anche la presenza di donne-lampadario dislocate a bordo piscina. Una decisione che però è diventata un boomerang per la conduttrice di DAZN, che è stata subissata dalle critiche.

Il popolo dei social, infatti, non ha gradito la scelta di far diventare delle donne, oggetti. Uno scivolone che però Diletta sembra aver copiato da una nota azienda di intimo, che durante la sfilata dei suoi outfit ha introdotto proprio la figura delle donne-lampadario.

Se per vedere Can nel ruolo di Sandokan dobbiamo aspettare ancora un anno circa, il divo turco sarà presto in video sulla tv italiana con una nuova produzione ‘Viola come il mare‘. Al suo fianco Azzurra di Che Dio ci Aiuti, interpretata da Francesca Chillemi.

E proprio nella celebre serie tv firmata da Luxvide, Can ha fatto un piccolo cameo. Una piccola parte, che ha infiammato le milioni di fan dell’attore.