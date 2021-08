Can Yaman e Leotta, the end: cosa è successo al compleanno di Diletta

Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia si è dileguata. Nessun annuncio ufficiale di rottura, nessun messaggio dei diretti interessati che abbia sancito la fine della relazione, ma è da settimane che non i due non si incontrano. Non è successo nemmeno ieri sera, non una data a caso. La conduttrice di Dazn nelle scorse ore ha festeggiato il suo 30esimo compleanno. Un traguardo piuttosto importante: allo scoccare della mezzanotte, via ai festeggiamenti (Diletta spegne le candeline il 16 agosto). Non c’è stata ombra della star turca al party catanese dato dalla Leotta.

La festa è stata organizzata in grande stile da Diletta, nel giardino della villa dei suoi genitori. Un white party da favola a bordo piscina. La neo 30enne non si è fatta mancare nulla: musica, cibarie di ogni tipo, abiti sfavillanti (il volto di Dazn ha optato per minidress scintillante, con un bustier a mettere in risalto la sua forma impeccabile e una gonna corta dallo spacco profondo). Si sono esibiti persino ballerini e acrobati.

Tutto perfetto insomma: impossibile, però, non notare l’assenza dell’attore di DayDreamer. Ci sono stati altri vippissimi tra cui la cantante Elodie, che si esibita in un piccolo show canoro, Rossella Fiammingo, reduce dal bronzo olimpico, e Daniele Battaglia che ha fatto un discorso per la collega.

Per quel che riguarda la love story con Yaman, tutto sembra precipitato. Casomai fosse esistito: in molti non hanno mai creduto alla relazione, sostenendo che sia stata organizzata a favor di copertine e telecamere per un ritorno di visibilità. Alcuni esperti di gossip hanno più volte fatto notare come le fotografie romantiche dei due siano state realizzate da fotografi professionisti.

A un certo punto è pure spuntata la parola nozze, cosa alquanto strana per una love story nata da pochi mesi. Cosa ancor più strana se si tiene conto che Can è sempre stato allergico al gossip. Insomma, leggere che sarebbe salito all’altare dopo una manciata di mesi di rapporto è stato piuttosto stravagante da sentire. Quel che è certo è che lui e Diletta non si vedono da un pezzo. Salvo smentite e colpi di scena dell’ultima ora, si è giunti al capolinea. The end!