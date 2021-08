Can Yaman e Diletta Leotta in crisi: rispunta Daniele Scardina

Can Yaman e Diletta Leotta a un passo dall’addio. Dopo il viaggio in Turchia, con tanto di presentazioni in famiglia, i due non si sono più fatti vedere insieme. Sparite anche tutte le interazioni sui social network: l’attore e la conduttrice sembrano più lontani che mai, quasi due estranei. Da settimane si parla di crisi ma i diretti interessati preferiscono tenere le bocche ben cucite. Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita.

Ora, in questa intricata telenovela, spunta il nome che pochi si aspettavano, quello di Daniele Scardina. King Toretto è stato legato a Diletta Leotta dal 2019 al 2020 e insieme hanno trascorso il primo lockdown forzato. Un rapporto vero, sincero, profondo che però, ad un certo punto, si è spezzato per motivi del tutto ignoti. Si è parlato di un presunto tradimento mai confermato. A quanto pare oggi il pugile non ha ancora dimenticato la sua ex fidanzata.

Daniele Scardina vuole riconquistare Diletta Leotta

Come fa sapere il settimanale Nuovo, che ha interpellato alcuni amici di Daniele Scardina, lo sportivo non ha ancora dimenticato Diletta Leotta. Per questo motivo avrebbe chiuso velocemente la sua liaison con Cristina Buccino. I due si sono frequentati per un breve periodo a Milano: quando Cristina ha capito che King Toretto non era intenzionato a fare sul serio, e a costruire qualcosa di importante, ha preferito prendere le distanze.

Non solo: Daniele Scardina ha appreso di questa crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta e in lui si sono riaccese le speranze di poter riconquistare la conduttrice di DAZN. Riuscirà nell’impresa? O la storia tra Scardina e Diletta è definitivamente archiviata? E cosa è davvero successo tra la Leotta e la star turca?

Diletta Leotta pronta a festeggiare i suoi 30 anni

La prova del nove è attesa per il prossimo 16 agosto, giorno del 30esimo compleanno di Diletta Leotta. Un traguardo decisivo che sicuramente la siciliana festeggerà con parenti e amici. Al party presenzierà pure Can Yaman come fidanzato della festeggiata? O rispunterà Daniele Scardina? Non resta che attendere con trepidazione…