Gregoraci: “Torno in tv, a Mediaset, ecco dove. Mio fisico? Nessuna dieta”

Elisabetta Gregoraci, in vista dell’ultimo scampolo di estate, chiacchierando con il magazine Gente, ha fatto il punto su una serie di temi fondamentali della sua vita: il privato (il legame con l’ex marito), la carriera (a breve tornerà in tv su Mediaset) e la sua forma fisica (che a 41 anni è impeccabile. Merito soprattutto della genetica, dice lei). Ma si proceda con ordine: nelle ultime settimane è tornata a farsi tambureggiante la voce di un ritorno di fiamma con Flavio Briatore. La conduttrice per l’ennesima volta ha spiegato che con il manager il rapporto è più che ottimo, che lui le vuole bene, lei pure, che passano parecchio tempo assieme, sia in vacanza sia a Montecarlo. Tutto per dare un senso di famiglia a Nathan Falco, il loro figlio. La passione, però, è sfiorita e, quindi, non c’è alcun ritorno in love. Il capitolo, almeno per il momento, è chiuso su tal fronte.

Da poco si è conclusa l’avventura di Battiti Live (Radio Norba, evento poi trasmesso anche su Italia Uno), che anche quest’anno l’ha vista protagonista e ha fatto registrare buoni ascolti. Quando la si rivedrà sul piccolo schermo? A breve. Le indiscrezioni recenti che la volevano tra i protagonisti di Scherzi a Parte (lo storico show tornerà in onda su Canale Cinque e sarà condotto da Enrico Papi), trovano ora conferma. A darla è la stessa Gregoraci: “Presto mi vedrete accanto a Papi che sarà al timone di Scherzi a Parte”, ha dichiarato ‘Eli’.

Spazio poi ai segreti ‘fisici’ della showgirl, che a 41 anni è in formissima, sfoggiando un corpo tonico e slanciato. La Gregoraci, sempre al settimanale Gente, ha subito puntualizzato che non c’entra la dieta. Anche perché non segue un regime ferreo alimentare. Anzi, è golosa di pasta e cioccolato e non fa nulla per non mangiarli. Quindi?

Questione di “metabolismo, ereditato dal papà”, ha assicurato la conduttrice. “I muscoli invece hanno memoria dello sport praticato da bambina”, ha aggiunto. Sport, appunto: tutt’oggi la Gregoraci non sta ferma un attimo, sia che si tratti di praticare discipline acquatiche d’estate e scarpinate per raggiungere le vette montane, sia che si tratti di fare ginnastica in inverno. Chi si ferma è perduto!