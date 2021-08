Gregoraci e Briatore sorpresi insieme e complici in barca: parla Elisabetta

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che succede? Il ritorno di fiamma ci sarà oppure no? La domanda continua a circolare tra gli amanti del gossip e non a caso, viene da dire: perché da un lato è vero che la conduttrice calabrese continua a dire che con l’ex marito è rimasto affetto, stima ma non la passione, carburante per ogni relazione sentimentale; dall’altro ci sono situazioni che spingono a credere che il ritorno in love non è ‘fanta gossip’. A stimolare ulteriormente tale dinamica ci ha pensato il magazine Oggi che ha pubblicato degli scatti inediti dell’imprenditore e di ‘Eli’, i quali sono apparsi alquanto affiatati.

Il settimanale diretto da Umberto Brindani ha pubblicato delle foto ‘rubate’ che hanno sorpreso Briatore e la Gregoraci, al largo della Sardegna, di nuovo vicini, sul mega yacht del medesimo manager piemontese. Con loro ci sono stati altri amici ma non il figlio Nathan Falco, puntualizza Oggi. Se ciò fosse confermato, sarebbe un ulteriore indizio di una sorta di riavvicinamento tra i due ex coniugi che da quando si sono detti addio hanno avuto sempre più che ottimi rapporti anche e soprattutto per crescere il figlio serenamente e senza fargli mancare il supporto di mamma e papà. Se però Nathan non c’è ed ‘Eli’ e Flavio stanno comunque insieme…

Sulla questione, Oggi ha interpellato la diretta interessata che ha provato a smorzare il gossip imperante: “Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più”. Insomma, per l’ennesima volta la conduttrice calabrese cerca di allontanare il vociferare ‘rosa’ sul suo conto. Chissà come finirà tale vicenda e chissà se la Gregoraci la racconta ‘giusta’ fino in fondo. Il sospetto rimane.

Quel che è certo è che al momento sia la showgirl sia il manager si dichiarano single. Quindi da un lato non sostengono naturalmente alcun ritorno di fiamma, ma dall’altro ammettono implicitamente di avere il cuore libero. Così si ritorna al quesito iniziale: quei due cuori liberi sono in attesa di nuovi amori oppure stanno semplicemente aspettando di tornare ad unirsi come ai vecchi tempi?