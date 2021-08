Briatore e Gregoraci, di nuovo amore? Arriva la verità, come stanno le cose

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ex coniugi, non sarebbero tornai insieme come si è vociferato di recente. A spiegare la situazione sentimentale della showgirl calabrese e del manager ci ha pensato Chi Magazine che ha reso noto che non si sta consumando alcun ritorno di fiamma. Lo spiffero ha cominciato a circolare pochi giorni fa, dopo che ‘Eli’ è apparsa ad un evento mano nella mano con l’imprenditore piemontese. Il gesto, però, non sarebbe imputabile a un amore riallacciato bensì a un semplice atto di galanteria di Briatore il quale, per dare equilibrio all’ex moglie, le ha dato il braccetto.

A oggi, afferma sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sia Flavio sia la Gregoraci sono single. Entrambi, dopo la fine del loro matrimonio, non hanno mai ufficializzato delle nuove relazioni, seppur le frequentazioni non sono mancate da ambo le parti. La più importante l’ha vissuta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, con Francesco Bettuzzi, imprenditore di origini parmensi. La love story non è stata ufficializzata mentre era in corso. Elisabetta e Bettuzzi, però, finito l’amore, hanno ammesso di aver imbastito la relazione che non ha avuto un lieto fine.

Per il resto molti gossip, sia per ‘Eli’ sia per Flavio, che però sono muti come tombe e si guardano bene dal mostrarsi con eventuali partner in pubblico. Tra i due ex, invece, i rapporti sono ottimi. Stima e affetto non mancano, ma soprattutto entrambi hanno la volontà di crescere assieme il loro figlio, Nathan Falco. Per questo, spesso, viaggiano assieme, mangiano non di rado tutti e tre allo stesso tavolo, presenziano in coppia ad eventi e feste. Insomma, come due amici che si vogliono bene ma che non condividono la passione.

Dunque, nessun ritorno in love: chi sperava che si fosse riacceso il fuoco dell’amore tra i due ex coniugi rimarrà a bocca asciutta. Briatore e la Gregoraci si vogliono bene, si supportano, si aiutano e trascorrono molto tempo fianco a fianco con il figlio, ma i loro cuori non battono più all’unisono da tempo.