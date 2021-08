Briatore e Gregoraci tornano a fare coppia: cos’è accaduto nella notte

Da quando Elisabetta Gregoraci, lo scorso settembre, è entrata nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, sono riprese a circolare le voci di un possibile ritorno in love con l’ex marito Flavio Briatore, con il quale la showgirl calabrese ha avuto un figlio nel 20210. Una volta concluso il reality di Canale Cinque, i sussurri di una eventuale ‘ricucitura’ sentimentale si sono fatti ancor più tambureggianti, in quanto ‘Eli’ e il manager si sono mostrati diverse volte assieme in pubblico e privatamente. La conduttrice ha sempre negato che ci fosse la possibilità di vedere rifiorire il matrimonio. Nelle scorse ore, però, è successo qualcosa che ha fatto ri-decollare l’ipotesi che la relazione abbia ripreso quota.

Prima Briatore ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è apparso soltanto con Elisabetta, mentre consumava un pranzo su uno yatch a Capri. Sorrisi e vicinanza, quel che è trapelato dall’istantanea. Poi è accaduto che l’imprenditore e la conduttrice di Battiti Live, durante la sera di sabato 31 luglio, abbiano presenziato all’evento di LuisaViaroma e Unicef, organizzato sempre a Capri.

A colpire come si siano atteggiati nel corso della manifestazione (chi c’era ha raccontato che non si sono mai staccati l’uno dall’altra, trascorrendo l’intera serata fianco a fianco). E a far bisbigliare ancore più, il fatto che abbiano fatto la loro entrata in scena mano nella mano. Sicuramente, almeno per una notte, sono tornati a fare coppia.

Inoltre, da segnalare che all’evento la Gregoraci è giunta in un magnifico abito bianco corto, una sorta di nuvola di tulle e pizzo con un lungo strascico griffato Pleasedontbuy signed by Twinset. Il tutto abbinato a sandali dal tacco a spillo. Per Briatore uno spezzato scuro su scarpe in vernice.

Briatore e Gregoraci, le tappe della love story

Il manager 71enne e la presentatrice 41enne sono convolati a nozze nel 2008. Il matrimonio si è celebrato nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, a pochi passi dal Vaticano. Nel 2010 la coppia ha accolto Nathan Falco Briatore. Nel 2017 l’ufficializzazione della rottura. Nonostante il naufragio sentimentale, i due ex coniugi, per il bene del figlio, hanno continuato a vivere vicini, entrambi a Montecarlo. I rapporti oggi sono ottimi. E forse anche più che ottimi. Ritorno di fiamma in corso?