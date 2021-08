Simona Ventura, dramma: morta l’amica, il dolore della conduttrice

Simona Ventura è stata colpita da un grave e doloroso lutto. Nelle scorse ore è venuta a mancare una sua cara amica, Sabrina. A renderlo noto è stata la stessa conduttrice televisiva, attraverso delle Stories Instagram in cui ha ricordato la donna e ha esternato parte della sua sofferenza. Tra l’altro, come ha fatto sempre sapere Super Simo, la notizia l’ha raggiunta nel giorno in cui Sabrina avrebbe dovuto compiere gli anni.

“Per sempre così”, scrive la Ventura, commentando una fotografia in cui la si vede accanto a due amiche. Una è proprio Sabrina, una persona definita “bella e solare”. La presentatrice originaria di Chivasso ha poi ricordato che l’amica le ha sempre regalato attenzioni, le è stata spesso vicina e l’ha rallegrata in diverse occasioni. “Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia – ha aggiunto Simona -. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi”.

In un secondo post, divulgato sempre tra le Stories Instagram, la conduttrice ha mostrato un secondo scatto. Protagonista sempre Sabrina, in un ristorante, attovagliata con lei, con Giovanni Terzi e con altri amici: “Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. Così ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore. Sei stata una guerriera. Per sempre”.

Nessun altro dettaglio sul decesso è stato aggiunto: al momento le cause della morte di Sabrina restano private.

Giovanni Terzi, la malattia ai polmoni: “Se riprendo il Covid ho poche possibilità di sopravvivere”

Giovanni Terzi, nei giorni scorsi, attraverso un video sui social, ha raccontato di essere stato colpito da una delicata malattia ai polmoni. Nel medesimo filmato ha spiegato, invitando tutti a vaccinarsi, che se dovesse ri-infettarsi con il Covid avrebbe poche possibilità di sopravvivere. Al magazine Di più, il giornalista, compagno di Simona Ventura, ha narrato altri dettagli sulla patologia contro cui sta lottando.

In particolare soffre di dermatomiosite amiopatica, cioè la medesima malattia che ha ucciso sua madre Luisa. La patologia solitamente attacca i muscoli, pelle e nervi. Nel caso di Terzi ha invece colpito i polmoni, che attualmente sono al 40% fuori uso.

Il giornalista ha aggiunto di essersi accorto di soffrire di dermatomiosite amiopatica nell’inverno 2020, poco prima che il coronavirus si diffondesse su scala globale. L’uomo si trovava in vacanza in montagna, in Val d’Aosta, quando all’improvviso è rimasto senza fiato nel corso di una camminata. Un fatto che lo ha spinto a fare analisi e test. Il verdetto è stato inoppugnabile: ha la stessa malattia della madre.

Oggi Giovanni sta seguendo una cura sperimentale a base di cortisone e anticorpi monoclonali. A monitorarlo ci sono i medici del Policlinico San Matteo di Pavia.