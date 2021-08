Mara Venier, “grassa e smettila di bere”: reazione da antologia della ‘Zia’

Mara Venier epica nelle risposte agli haters che ogni tanto bussano alla porta del suo profilo Instagram. La ‘Zia’ si è messa a replicare per le rime – e che rime! – a chi l’ha invitata in modo per nulla tenero a tagliarsi capelli, a bere di meno (manco fosse un’alcolizzata) e a mettersi a dieta, dandole praticamente della grassa e della vecchia. Una serie di appunti per nulla garbati, per usare un eufemismo, che hanno scatenato la padrona di casa di Domenica In.

I botta e risposta infuocati tra Mara e alcune fan, se così le si può reputare, sono andati in scena sotto a un post di qualche settimana fa (ma solo nelle scorse ore la Venier si è accorta delle critiche e si è proiettata alla tastiera per rispondere). Ebbene, le staffe le ha perse completamente nel momento in cui una ‘seguace’ le ha detto testualmente di tagliarsi quei “capelli” perché “non vanno più bene e perché sei vecchia”. Ops: la questione è capitata sotto l’occhio attento della ‘Zia’ che non ha lasciato correre. “Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i cog….ni con i miei capelli? Perché?”. Hater sparita. Ed una è stata sistemata. Poi è giunta l’utente che le ha dato della grassa.

La seconda ‘odiatrice’ ha spalleggiato la prima, quella dei consigli sui capelli. Non solo: ha rincarato la dose. Rivolgendosi alla conduttrice, ha sostenuto che la prima odiatrice aveva ragione sulla questione capelli. “E – ha aggiunto – bevi meno, e mettiti a dieta”. Secondo ops balenato in testa alla ‘Zia’ che in questo frangente ha menato ancor più duro: “Carissima, mi vedo purtroppo costretta a mandarti aff…..lo”.

Lo show di Mara è poi continuato: la presentatrice ha dedicato alle due ‘criticone’ dei post sarcastici:

Mara Venier e le sue sfuriate sui social: dalla serie ‘quando ce vo, ce vo’

Entrambi gli interventi della conduttrice hanno fatto incetta di like. Tanti anche gli utenti che si sono schierati dalla sua parte, invitando le due haters a fare commenti meno acidi e casomai più costruttivi. Per quanto riguarda la Venier, non è la prima volta che si rende protagonista di gesta ‘epiche’ sui social. Ogni tanto, infatti, quando c’è qualcuno che la infastidisce gratuitamente, dà sfoggio di tutta la sua verace romanità acquisita, prorompendo in espressioni alquanto ‘terra terra’ con accento capitolino. Perché quando ce vo, ce vo!