Simona Ventura: gaffe con Argentero, la tuonata di Mara Venier

By

La conduttrice fa una figuraccia con l’attore torinese su Twitter, un’occasione ghiotta per la regina della domenica di Rai Uno, ecco lo scambio

Poteva essere un pomeriggio estivo agostano come tanti, senza particolari emozioni. E invece è arrivata Simona Ventura a movimentare un po’ le acque. La conduttrice ha infatti risposto ad un tweet di Luca Argentero, facendo una gaffe che ha dato il via ad un’interessante dinamica social. Ma andiamo con ordine.

Quest’oggi, 8 agosto, si sono ufficialmente concluse le Olimpiadi di Tokyo 2020. La manifestazione sportiva, che fino all’ultimo è rimasta “sospesa” a causa del Covid, ha visto i nostri atleti trionfare come mai era successo in passato. Il team italiano si è portato a casa un bottino di 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, numeri mai visti in nessuna olimpiade precedente.

Un bel numero tondo, questo quaranta, ripreso anche da Luca Argentero su Twitter. L’attore torinese ha scritto la cifra accompagnata dalla bandiera italiana, da un’emoji commossa e dal simbolo degli applausi.

40…???????????????????? — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) August 8, 2021

Quando Simona Ventura ha letto il tweet si è evidentemente convinta che Argentero stesse festeggiando il suo quarantesimo compleanno, e si è quindi sentita in dovere di fargli gli auguri di buon compleanno. Argentero ha così rapidamente risposto, ricordando alla conduttrice che il numero era in realtà riferito al nostro medagliere. L’attore è infatti nato il 12 aprile del 1978 e ha oggi 43 anni (portati, va detto, egregiamente).

Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…???? — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) August 8, 2021

A questo punto la Ventura ha risposto “Ahahhaha ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me!“. E tutto, fino a qui, sembrava essere filato liscio.

Tuttavia, nel frattempo, allo scambio si è anche aggiunta Mara Venier. Quando l’account di Trash Italiano ha colto al palla al balzo condividendo lo scambio, la “zia” Mara ha sfruttato l’occasione per una frecciatina alla collega. Nei commenti di Instagram Mara Venier ha scritto “Non avrà digerito la pizza” accompagnata dall’emoji delle risate. Ma a che pizza stava facendo riferimento?

È presto detto. Come vi avevamo raccontato in questa occasione, qualche giorno fa la Ventura aveva dichiarato, piccata “Tra Mara Venier e Barbara d’Urso scelgo la pizza”. Da qui, insomma, la conduttrice aveva spianato la strada ad una nuova stoccata a lei dedicata. Chi l’avrebbe mai detto che anche le Olimpiadi sarebbero state un nuovo potenziale campo di sfida per le due storiche nemiche?