Simona Ventura non ‘digerisce’ Barbara d’Urso e Venier: “Meglio la pizza”

In una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Simona Ventura, la tre altre cose, si è espressa su Barbara d’Urso e Mara Venier. Il giornalista ha chiesto alla conduttrice Rai se preferisce vedere le trasmissioni della padrona di casa di Pomeriggio 5 o della regina della domenica pomeriggio del primo canale della Tv di Stato. SuperSimo, con la sua schiettezza, ha risposto in un modo davvero curioso: “Tra loro due allora scelgo la pizza”. Gira voce che i rapporti tra Simona Ventura e Barbara d’Urso non siano idilliaci. Come non ricordare quando Simona conduceva Temptation Island Vip e veniva tagliata nelle clip trasmesse a Domenica Live.

Comunque stiano le cose, l’ex moglie di Stefano Bettarini ha collaborato con il figlio di Lady Cologno Monzese per la seconda stagione del suo docu reality Discovering Simo, precisando che la collaborazione con Berardi e la sua società non è dettata da presunte raccomandazioni, ma dalla meritocrazia.

Mara Venier e Simona Ventura, invece, sarebbero ai ferri corti da diverso tempo. Amiche da parecchi anni, si scontrarono dopo la nascita di una relazione con il figlio di Nicola Carraro. Il legame tra le due donne è stato altalenante: Simona cercò di ricucirlo quando contattò la conduttrice di Rai1 in seguito alla morte della madre.

Tornarono in ottimi rapporti, tanto che Simona diventò naufraga a L’Isola dei Famosi nell’edizione in cui vi era Mara opinionista. Negli anni a seguire, invece, non sono mancati frecciatine e scontri. Oggi Simona è felice accanto a Giovanni Terzi, dopo aver chiuso la storia con Gerò Carraro.

Simona Ventura in tv con la Perego: “Con Paola non ci siamo amate moltissimo”

Dalla prossima stagione televisiva, in partenza a settembre 2021, Simona Ventura torna alla domenica insieme a Paola Perego per condurre Citofonare Rai2. Nell’intervista ha svelato un retroscena sulla moglie dell’agente dei Vip Lucio Presta, confessando che con la conduttrice indimenticabile de La Talpa non si sono amate moltissimo, però ha vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ha dichiarato subito sui social.

La trasmissione Parliamone Sabato venne chiusa per sessismo e razzismo in seguito a un vademecum sul perchè gli uomini italiani dovrebbero preferire le donne dell’est alle italiane.