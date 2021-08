Gemma Galgani si è rifatta il seno prima di tornare a Uomini e Donne

Grandi novità per la protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne. Come si apprende da alcune anticipazioni del nuovo numero di Nuovo Tv, Gemma Galgani ha approfittato della pausa estiva del programma per apportare qualche cambiamento.

Di cosa si tratta? A svelarlo è stato il direttore di Nuovo tv Riccardo Signoretti con un post sul suo account ufficiale Instagram, che ritrae la nuova cover del celebre rotocalco dedicato alla tv. La copertina della nuova uscita del magazine è dedicata proprio a Gemma Galgani.

A commento dello scatto, si legge che la dama torinese che da ormai più di un decennio siede nel parterre femminile di Uomini e Donne per cercare l’anima gemella, apparirà in studio con un decolleté tutto nuovo. Stando alle anticipazioni di Nuovo tv, Gemma si è rifatta il seno.

Un altro lifting dunque per la torinese, che già in precedenza si era sottoposta ad un altro lifting. Nel commento al post poi si legge: “Gemma spera così di trovare più facilmente il compagno giusto?” domanda a cui si aggiunge un’altra frecciatina: “Che cosa si rifarà la prossima volta?“.

Chissà cosa ne penserà Tina di questa grande novità della dama torinese, che non disprezza certo il ricorso al bisturi per cercare di migliorarsi e star bene prima di tutto con se stessa. Tutti i dettagli, le interviste e le polemiche riguardanti i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne li troverete quindi sulla prossima uscita di Nuovo tv.

Negli ultimi giorni Gemma Galgani ha fatto nuove bordate all’indirizzo della sua acerrima nemica in studio, Tina Cipollari. La dama torinese le manda a dire tramite i giornali che il suo modo di attaccarla e le sue parole nei suoi riguarda hanno stufato. Poi Gemma lancia una stoccata finale alla bionda opinionista, che a dispetto dei rumors, sarà ancora una volta in studio al fianco di Gianni Sperti.

La Galgani ha consigliato a Tina di cambiare il suo look e tornare in studio con degli outfit più leggeri. Più adatti, insomma, anche all’orario in cui viene messo in onda il programma, che imporrebbe meno eleganza e più comodità. Cosa ne penserà Tina di tutto questo?