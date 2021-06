Uomini e Donne, Gemma Galgani da giovane: il segreto del maglione

Gemma Galgani nostalgica. Su Instagram la star di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto da giovane. Una foto che ha fatto subito il pieno di like e commenti. Nell’immagine di un tempo la Dama non è molto diversa da quello che è oggi: stesso caschetto biondo, naso pronunciato e labbra carnose. Nell’immagine Gemma sfoggia un maglione blu da uomo su dei jeans. Tra le mani un paio d’occhiali con lenti sfumate. Una fotografia che, con tutta probabilità, risale agli anni Settanta.

Una follower stizzita ha prontamente notato: “Hai il maglione infeltrito, troppo usato!”. Non si è fatta attendere la replica di Gemma Galgani:

“Sì, ma lo amavo troppo quel maglione. Era da uomo, era del mio fidanzato e lo volevo mettere sempre io ma non era previsto, era solo da emergenza”

Gemma Galgani non ha spiegato a quale fidanzato appartenesse quel maglione ma sicuramente è stata una persona importante nella sua vita. Secondo altri follower nello scatto del passato Gemma assomiglia a Brigitte Bardot mentre qualcun altro l’ha paragonata a Nino D’Angelo.

Qualche maligno, invece, non ha esitato a parlare di eventuali problemi di salute ma la diretta interessata ha assicurato che in quella foto era in perfetta salute. In più in un successivo commento Gemma Galgani ha chiarito che continuerà a cercare l’amore nonostante le delusioni degli ultimi anni.

Confermato dunque il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e Donne nonostante i gossip dell’ultimo periodo. Alcuni magazine avevano infatti parlato di un presunto addio della Dama torinese e dell’opinionista Tina Cipollari. Nulla di più falso: le due acerrime nemiche sono confermate nel dating show di Maria De Filippi.

Del resto proprio le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state fondamentali per gli ottimi ascolti degli ultimi anni, che rendono Uomini e Donne uno dei format televisivi più forti del pomeriggio. Tra l’altro le due si odiano davvero: negli scontri tra Gemma e Tina non c’è nulla di costruito, falso o artefatto.

La Cipollari prova un’antipatia sincera nei confronti della Galgani e l’ha più volte ribadito dentro e fuori gli studi di Uomini e Donne. Antipatia che ha dato il via ad accesi scontri e discussioni, che hanno infiammato la corte più famosa del piccolo schermo.