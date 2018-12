Anticipazioni Amici: Mowgly e Marco rischio espulsione, tutti contro la Celentano

Amici, anticipazioni su Mowgly e Marco: la Celentano furiosa per la loro decisione

Le anticipazioni su Amici 2018 hanno come protagonisti senz’altro Mowgly e Marco, due ballerini che avranno non pochi problemi con Alessandra Celentano. E a dirla tutta la professoressa di ballo non ha neanche torto, visto che quanto accaduto durante la registrazione non si può accettare in una scuola. Il punto è questo: in una qualsiasi scuola le indicazioni degli insegnanti vanno rispettate e chi non lo fa dovrebbe ricevere un provvedimento disciplinare. Da anni invece Amici fa eccezione a questa regola, tranne nei casi più gravi, e la maestra di danza viene considerata una di quelle severissime. Non discutiamo la severità della Celentano ma crediamo che a tutto ci sia un limite ben preciso. Veniamo subito alle anticipazioni su Amici 18.

Anticipazioni Amici 2018, i professori bocciano la Celentano e difendono gli allievi

La puntata è subito iniziata con una polemica: Mowgly e Marco hanno infatti rifiutato di indossare la culotte e le mezze punte durante un’interrogazione della Celentano. La maestra aveva già avuto da ridire sul loro comportamento questa settimana ma a quanto pare non è bastato a far cambiar loro idea; ecco perché poi Alessandra, visibilmente infastidita, ha chiesto l’espulsione dei due. Il Vicolo delle News racconta che i professori non hanno però accettato tale provvedimento in quanto esagerato rispetto al comportamento dei ragazzi. Ciò non vuol dire che Alessandra passerà sopra a tale comportamento: siamo sicuri infatti che nei prossimi daytime ne vedremo delle belle. Almeno noi.

Le ultime news su Amici e le anticipazioni sulla puntata di sabato 15 dicembre

Le anticipazioni su Amici 18 non terminano così: c’è stata infatti anche una pesante eliminazione che ha scatenato polemiche a non finire anche tra i professori e che potrebbe travolgere nei prossimi giorni il nuovo ballerino di latino-americano entrato nella scuola. Anche Daniel Piccirillo, che recentemente ha parlato della sua fidanzata, ha rischiato il posto e ha catalizzato l’attenzione su di lui per molto tempo. Vi ricordiamo però che questa settimana abbiamo scoperto molte più cose sulla classe di Amici 2018: Giordana ad esempio è scoppiata in lacrime confessando di “star male” davvero; abbiamo scoperto inoltre proprio qualcosa in più sul doloroso passato di Marco; e che dire delle minacce di Alessandro Casillo di abbandonare la scuola? Ce ne sono insomma di cose a cui abbiamo assistito e che emergeranno pian piano nelle prossime registrazioni.