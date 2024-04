Amici 21, Sissi e l’ex fidanzato di nuovo insieme? Il video prova

A quanto pare le voci secondo cui la giovane cantante Sissi Cesana, nota al pubblico per aver partecipato alla ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi, si starebbe riavvicinando all’ex fidanzato dopo la fine della relazione, nata tra le mura di Amici, con il ballerino Dario Schirone, potrebbero essere vere. Nelle ultime ore, ad alimentare il gossip sono stati proprio l’ex allieva di Amici e il famoso ex compagno.

Ritorno di fiamma tra Sissi e il cantante dei Bnkr44

Prima di entrare a far parte del cast di Amici, Sissi Cesana era fidanzata con Marco Vittiglio, in arte Caph. Il cantante dei Bnkr 44 e l’ex allieva di Amici hanno avuto una lunga relazione che però, come in molti ricorderanno, non era riuscita a sopravvivere alla lontananza dovuta all’esperienza di lei nel talent show di Canale 5.

Come anticipato, durante la sua permanenza ad Amici infatti, Sissi si era avvicinata a Dario Schirone. I due si erano poi innamorati e i sentimenti che la cantante provava nei confronti del giovane ballerino, l’avevano gettata nella confusione più totale. A quel punto, visibilmente attratta dal ballerino, Sissi si era vista costretta a rompere i legami con l’ex fidanzato.

Stando a quanto riportò il gossip in quell’occasione, lo stesso Caph aveva affermato di essere stato lasciato al telefono da Sissi e di non aver ricevuto spiegazioni “valide” su quanto era successo. Insomma, secondo il cantante dei Bnkr44, dopo tanti anni insieme il comportamento della fidanzata non era stato per niente all’altezza delle aspettative.

Ora però le cose sembrano essere cambiate e, dopo alcuni anni dalla loro rottura, pare proprio che Sissi e Caph abbiano recuperato i rapporti. Già a febbraio erano arrivate alcune segnalazioni circa un possibile ritorno di fiamma tra i due ma ieri, mercoledì 24 aprile, in un video pubblicato dalla stessa Sissi su Tik Tok sembra essere arrivata la conferma.

Nel video in questione si vede infatti la giovane cantante indossare la felpa di lui e impegnata a nasconderlo dietro di sé. Un breve filmato che ha sollevato un vero e proprio putiferio nei commenti. In molti infatti hanno criticato il gesto di Sissi, sottolineando il fatto che entrambi, mettendo in scena quel siparietto, non hanno fatto altro che alimentare i gossip su di loro per far parlare ancora un po’ di sé.