Amoroso incinta, De Lellis impegnativa, Belen senza freni…chicche e gossip

Il gossip ruggisce su Alessandra Amoroso e sul suo compagno Valerio Pastore. Una gola profonda ha assicurato all’esperta di gossip Deianira Marzano che la cantante è incinta di una bimba. Al momento l’artista pugliese non ha confermato, ma neppure smentito lo scoop. Non resta che aspettare, d’altra parte un eventuale pancione non può essere nascosto all’infinito.

Sempre restando in tema di dolci attese, ha partorito la sua seconda figlia Francesca Brambilla, ex ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro. La 32enne bergamasca ha dato alla luce una bimba, chiamata Guadalupe Anima. Non proprio un nome comune.

Il ritorno di fiamme tra Alvaro Morata e Alice Campello procede che è una meraviglia. La coppia si è trasferita a Istanbul dopo che l’atleta spagnolo ha salutato il Milan per approdare al Galatasaray. Nei giorni scorsi l’influencer ha compiuto 30 anni e il marito le ha regato un anello con un prezioso diamante giallo a cuscino. Auguri!

Si è sussurrato di recente di una crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Il rapper ha smentito, pur sussurrando che stare insieme all’influencer di Ostia è alquanto “impegnativo”. Inoltre ha rivelato una curiosità: Giulia va d’amore e d’accordo con sua madre, vale a dire la ‘suocera’.

Prosegue invece la crisi tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Lei ha compiuto gli anni pochi giorni fa e ha festeggiato con le amiche. Del marito nemmeno l’ombra. Tra l’altro Alessia ha levato il ‘segui’ su Instagram ad Aldo. Ahia!

Elga Enardu è tornata a parlare del nuovo lavoro del marito Diego Daddi che ha deciso di tentare di lanciarsi su Onlyfans. L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato che non ha nulla da ridire sul fatto che il compagno offra contenuti privati ed esclusivi (a pagamento naturalmente) a sconosciuti. Anzi, pensa che stia facendo la cosa giusta in quanto la nuova attività valorizza le sue “qualità”. E quali sarebbero tali qualità? Pare non difficile arrivarci…

Si sono celebrati i funerali di Eleonora Giorgi in un mare di folla. Tantissimi sono accorsi alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo per dare l’ultimo saluto all’attrice. Durante l’intervento in chiesa, il figlio Andrea Rizzoli ha tuonato contro la retorica del ‘paziente guerriero’ che lotta contro il cancro. “Sono putt**ate”, ha scandito Andrea, chiedendo scusa al vescovo per l’espressione. Ma quando ce vo, ce vo…

Chiara Ferragni, intercettata dai microfoni della trasmissione Rai Lo stato delle cose, è tornata a parlare di Fabrizio Corona. “L’ho querelato. Il motivo? Per le falsità che ha detto. Basta così”, ha dichiarato. “Sto molto bene. Come mi si sto preparando all’udienza di settembre? Bene, sono serena, non ho fatto niente alla fine”, ha aggiunto.

Carlo Galata, chirurgo attivo anche su TikTok, ha svelato tutti i ritocchini a cui si sarebbe sottoposto Stefano De Martino, parlando di una “bellezza costruita, ma al tempo stesso naturale”.

Belen Rodriguez ha concesso una lunga intervista a Repubblica, confidando di essere single da tempo e che Maria De Filippi, quando ha scelto di lasciare Tu si que vales, ha compreso la sua decisione. Inoltre ha lanciato una stilettata al Sanremo di Conti, sostenendo che a mancare sia stata la “magia.”