Belen: “Addio a Tu si que vales, come ha reagito Maria. Io ‘cattiva’”

Belen Rodriguez si è raccontata come mai ha fatto nell’ultimo anno. Intervistata da La Repubblica, ha parlato a ruota libera di tutto: come Maria De Filippi ha reagito quando ha lasciato Tu si que vales, la decisione sugli uomini, la ‘singletudine’ che sta vivendo, gli anni trascorsi a Mediaset, le stilettate al Sanremo di Carlo Conti, la depressione, la scelta di sparire per un periodo dalla tv e tanto altro. Con il piccolo schermo non ha chiuso. Si è rimessa in gioco partendo da reti più ‘defilate’. Sta conducendo con Only fun Comico show sul Nove dopo l’avventura su Real Time con Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

Belen, i rapporti oggi con Maria De Filippi e il periodo da single

Quando le è stato chiesto se sente ancora Maria De Filippi dopo l’addio a TSQV, la modella argentina ha così replicato: “Poco. Però la mia riconoscenza e la gratitudine nei suoi confronti sono enormi. Lei lo sa. L’ho ringraziata sempre in privato, ha creduto in me e mi ha offerto grandi opportunità. Non è stato facile dirle che volevo cambiare e andarmene. Ha capito“. Dunque ‘Queen Mary’ non se l’è presa per la scelta di Belen di lasciare la conduzione del popolare talent show di Canale 5.

Dopo anni passati a essere la protagonista indiscussa delle copertine dei magazine di cronaca rosa, nell’ultimo periodo tutto tace su qual fronte. Da un po’ di mesi è single. “Se ho intimorito gli uomini? A volte, sì. Ma se non fosse successo, non avrei ottenuto i miei traguardi – ha spiegato -. Mi prendo il merito della sensualità; però, dietro le quinte, nel lavoro, mi sono inventata il ruolo della cattiva“.

“Sono sola da un po’ – ha aggiunto -. Alla fine della fiera hanno avuto paura di me e del personaggio. Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.

Belen: come sta papà Gustavo e la mancanza di “magia ” a Sanremo 2025

Nel corso della chiacchierata con La Repubblica, la showgirl ha anche dato aggiornamenti sulle condizioni di papà Gustavo, che a dicembre è rimasto vittima di un incidente procurandosi gravi ustioni. Il peggio è passato. I medici, ha riferito sempre la Rodriguez, lo hanno curato in modo eccellente e l’uomo tornerà come prima. “Mio padre è tornato alla vita”, ha scandito con sollievo..

Capitolo Festival di Sanremo. Lei lo conosce bene avendolo presentato. Cosa ne pensa di quello da poco concluso guidato da Carlo Conti? Lo ha seguito? “Non tutti i giorni perché lavoravo. La prima e la seconda puntata, mi è sembrato che mancasse un po’ di magia, mi aspetto sempre la fata che scende le scale… Mi perdo nella bellezza femminile e mi è un po’ mancata. Magari sarò nostalgica del mio festival. O invidiosa forse”. La showgirl ha inoltre detto che, qualora dovessero riproporle di calcare il palco dell’Ariston, risponderebbe con un convinto sì.

La depressione e la scelta rischiosa di lasciare la tv

Lo scorso anno ha raccontato pubblicamente di aver passato un momento alquanto delicato segnato da una profonda depressione; a ‘stritolarla’ anche il gossip. “Ho percepito questo meccanismo ingiusto. Il gossip, per quanto da piccolina lo vivi con più leggerezza, esiste quando il personaggio vende tanto. Da grande diventa come un hater nella tua vita”, ha ragionato la modella. E ancora: “Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza. Oggi sono molto più riservata. Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo a apparire sui giornali”.

A un certo punto ha deciso di sparire anche dalla tv con i rischi che ne conseguono, vale a dire con il timore di perdere popolarità. Mica poco per un personaggio del mondo dello spettacolo. In quel momento, però, aveva troppo bisogno di fermarsi e di prendersi una pausa: “Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere”. Fu il momento più difficile della fase depressiva da cui è stata aggredita:

“Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belén di sempre”.

Quando ha parlato dei tanti anni trascorsi a Mediaset, ha detto che le “sembra ieri”. “Erano tempi in cui era tutto diverso. Ti sentivi unica, ora non è così”, ha concluso.