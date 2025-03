Alice Campello: un diamante raro da Morata per i suoi 30 anni

Tra Alice Campello e Alvaro Morata è ritornato l’amore, più forte che mai. La crisi e l’annuncio della fine della storia tra l’influencer e il calciatore sembra ormai un lontanissimo ricordo e i due sono tornati a mostrarsi felici e sorridenti sui social. Ennesima dimostrazione dell’unione ritrovata le foto del compleanno dell’imprenditrice veneta, che ha passato in famiglia il giorno dei suoi 30 anni, coccolata e amata da marito e figli. La coppia, infatti, si è riunita ad Istanbul dove l’attaccante spagnolo ha cominciato la sua nuova avventura calcistica al Galatasaray, dopo l’addio al Milan e alla Serie A. E proprio in questa città magica Alice ha anche festeggiato i suoi 30 anni! Morata ha organizzato la serata perfetta per la compagna tra fiori, sorprese dei bambini e un importante anello come pegno d’amore. Scopriamo insieme cosa ha organizzato per lei.

Alice Campello compie 30 anni: i regali di Morata

Il calciatore non ha badato a spese e per i 30 anni della moglie, data importante, ha organizzato tutto nel minimo dettaglio. Per l’occasione le ha fatto trovare un mazzo enorme di rose rosse nella macchina che li ha accompagnati alla super location della cena, il cui costo potrebbe aggirarsi intorno ai mille euro. Poi la vera sorpresa a fine serata, che Alice ha mostrato fiera su Instagram: un anello con un enorme diamante giallo taglio a cuscino. Si tratta di un diamante molto raro, solo uno su 10mila pietre presenta questo colore naturale ed è noto come Fancy Yellow. Il prezzo non è noto ma sicuramente sarà molto elevato, questo e altro per Alice. Infine un pensiero anche da parte dei quattro figli della coppia, dei bigliettini d’auguri scritti da loro con dediche d’amore e disegni per la mamma. Regali senza prezzo quelli dei gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo nato nel 2020 e della piccola Bella, nata nel gennaio di due anni fa, che hanno emozionato l’influencer che poi ha deciso di postare sui social.

Mamma oggi è il tuo compleanno, ti voglio bene, ti amo tanto, sei la migliore del mondo

Il giocatore spagnolo classe ’92 ha anche fatto una dedica romantica sui social alla Campello accompagnata dalle foto più belle della loro relazione, che dura ormai dal 2016.

Ti ho conosciuto quando eravamo due bambini. Sono molto orgoglioso della persona che sei, di come sei maturata, di come lavori e della determinazione che hai in tutto quello che fai nella vita. Sei una madre ed una donna fantastica. Grazie per esserci stata in ogni difficoltà e momento buio della mia vita. Sono molto orgogliosi di te, ti amo piccola. Buon trentesimo compleanno amore mio!

Alice Campello e Alvaro Morata: la rinascita dopo la crisi

La favola di Alvaro e Alice sembrava giunta al termine senza lieto fine dopo l’annuncio della separazione che ha avuto enorme clamore mediatico non solo in Italia. Il tutto è successo subito dopo gli Europei, vinti dalla Spagna di Alvaro al luglio 2024 e il suo trasferimento a Milano con l’addio all’Atletico Madrid. Dopo la gioia il racconto del periodo difficile del calciatore: la depressione e la rottura con la moglie, nonostante il sostegno che ha sempre ricevuto da parte sua metà. Ma proprio quando tutto ormai pareva perso il riavvicinamento e l’annuncio del ritorno insieme il mese scorso. Un sentimento rinato e rifiorito, consolidato da questa nuova “promessa d’amore” coronata da un anello decisamente speciale.