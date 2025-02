Morata e Campello di nuovo lontani? Foto rivelatrice. Addio dubbi

Se qualche giorno fa Alvaro Morata e Alice Campello sono riapparsi insieme in una foto sui social, oggi, il calciatore ha fatto il grande annuncio che ha spiazzato tutti. Lascerà il Milan e di conseguenza anche l’Italia per trasferirsi ad Istanbul dove inizierà una nuova avventura calcistica. La sua compagna lo seguirà? E’ questa la domanda che i fan si stanno facendo da qualche ora e sul web vi è un dettaglio che non lascerebbe alcun dubbio.

Alvaro Morata ufficiale al Galatasaray

Alvaro Morata ha lasciato il Milan dopo solo sei mesi dal suo arrivo. L’attaccante spagnolo, che in passato ha giocato con Juventus, Real, Chelsea e Atletico, ha firmato un contratto con Galatasaray ed ha già salutato i suoi compagni rossoneri per raggiungere Istanbul. La notizia della sua nuova avventura lavorativa ha fatto il giro del web in poco tempo grazie all’annuncio fatto dal club turco su X e dal calciatore stesso che ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla sua compagna Alice Campello e la maglia della squadra con cui giocherà.

Alice Campello pronta a lasciare l’Italia?

Dopo la pubblicazione sui social da parte di Morata, sono tanti a chiedersi se Alice Campello si trasferirà in Turchia o resterà in Italia, iniziando così una relazione a distanza.

La foto condivisa dal calciatore avrebbe lasciato speranzosi i followers dato che nello scatto è presente anche la fidanzata con la maglia del Galatasaray all’interno di uno degli uffici della squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)

Reazione dei fan

La foto della coppia con la maglia della nuova squadra ha fatto il giro del web e sono tanti i fan che non hanno perso occasione di lasciare un commento sotto al post pubblicato da Morata.

“Molto successo per questa tappa cara famiglia”, qualcuno ha scritto e poi ancora: “Buona fortuna ragazzi”, qualcun altro ha aggiunto: “Congratulazioni e sono troppo felice di vedervi di nuovo insieme”.

Un nuovo capitolo per la coppia

La coppia è pronta ad iniziare un nuovo capitolo dopo la crisi che ha messo a dura prova i due ragazzi. Alvaro e Alice avevano annunciato un allontanamento qualche mese fa, rientrato, però, nel giro di alcune settimane. Infatti, pochi giorni fa, il calciatore ha pubblicato una foto in bianco e nero insieme alla sua compagna che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sono tanti i followers che fanno il tifo per loro e non perdono occasione di seguirli in ogni situazione.