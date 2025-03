Tony Effe: “Giulia De Lellis, finita? Parlo io e quella cosa con la suocera…”

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo una profonda crisi? La voce sulla coppia è cominciata a serpeggiare dopo la fine del Festival di Sanremo e dopo che i due non si sono più mostrati assieme pubblicamente. A spiegare come realmente stanno le cose ci ha pensato il diretto interessato, nel corso di un’ospitata a Stasera c’è Cattelan (Rai Due). Il rapper romano ha conversato con Alessandro Cattelan nella puntata del 4 marzo. A differenza di quanto sostenuto da qualcuno, la relazione con l’influencer di Ostia procede e non c’è alcuna allarmante crisi in corso. Effe ha però evidenziato che stare assieme alla De Lellis non è semplice in quanto è una donna molto “impegnativa”. Inoltre ha rivelato il rapporto che c’è tra la fidanzata e sua madre.

Tony Effe su Giulia De Lellis: “Impegnativa, per me una cosa nuova”

“Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta”. Così il rapper sulla compagna. Tony Effe ha poi raccontato un curioso aneddoto riguardante sua madre e la De Lellis. Le due donne pare proprio che vadano d’amore e d’accordo. Insomma, tra nuora e suocera non c’è alcuna frizione: “Non parlo troppo con mia mamma, ma non penso che lei soffra per come vengo visto, dovresti chiedere a Giulia. Parla molto con mia mamma, quella cosa con la suocera”.

Sanremo: cosa ha dato fastidio al rapper romano

Capitolo Sanremo. Tony Effe era la prima volta che sbarcava sull’Ariston. “Mi sono divertito ma è stato molto stressante. Una piccola parentesi che abbiamo chiuso a chiave”, ha raccontato a Cattelan. Al Festival il cantante è giunto con addosso la pressione della stampa e pure della politica per via della sua estromissione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma. Alcuni suoi testi sono stati considerati misogini e violenti, da qui la decisione di fargli fare un passo indietro

“Sapevo che la stampa mi aspettava al varco a Sanremo, era scontato, fa parte di Tony Effe”, ha commentato il rapper che ha poi spiegato cosa gli ha dato fastidio durante il Festival. “Ogni intervista che andavo a fare, la persona mi chiedeva video per qualcuno. Me li hanno chiesto prima di salire sul palco, io ero già teso di mio, stavo facendo una cosa nuova, ero attaccato dalla stampa”, si è lamentato per poi avventurarsi in un azzardato paragone calcistico: “Ma io dico, a Totti prima di un rigore vai a chiedere queste cose?”.

Tony Effe ha poi sostenuto di essere un uomo educato e di sapersi comportare. “Ma sono particolare e non mi aspetto che tutta la gente mi capisca”, ha puntualizzato. Sempre per quel che riguarda i retroscena del Festival, ha riferito di aver stretto un bel legame con Jovanotti che gli scrive per supportarlo. Lui, però, non farebbe lo stesso: “Se fossi Jovanotti io non supporterei Tony Effe. L’avevo conosciuto da Universal, ci siamo presentati e abbiamo parlato. Fa dei live pazzeschi”. Un altro retroscena riguarda Renato Zero: “Dopo Sanremo mi ha chiamato due volte, non ho risposto perché ero in palestra, me l’ha dovuto dire il mio manager”.

A Sanremo ha anche commesso una gaffe. Ha scambiato Brunori Sas per il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. La vicenda è vera e non inventata. Il rapper l’ha infatti confermata. dicendo che al di fuori del mondo rap non conosce granché: “Non lo conoscevo, pensavo che fosse Vessicchio. Fa parte della mia stessa etichetta discografica e il primo giorno delle prove, siccome sono ignorante al di fuori del rap, l’ho scambiato. Poi ho scoperto che fa anche dei live e riempie i palazzetti. Gli hanno spoilerato questa gaffe”.