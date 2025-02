Giulia De Lellis e Tony Effe vicini alla rottura: crisi nera, i motivi

Tony Effe e Giulia De Lellis sarebbero piombati nella prima crisi importante da quando hanno deciso di intrecciare sentimentalmente le loro strade. La love story è cominciata la scorsa estate e, di recente, i due sono andati a vivere sotto lo stesso tetto, avviando la convivenza. Non tutto, però, starebbe filando liscio. Ad assicurarlo è il giornalista Alberto Dandolo che sul magazine Oggi spiega che tra l’influencer e il rapper romano ci sarebbe una situazione tutt’altro che idilliaca. In particolare, ci sarebbero problemi legati alla gelosia. Ma ciò che starebbe minando la serenità della coppia sarebbe un desiderio di Giulia che non troverebbe sponda nel compagno. Che cosa vorrebbe l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Diventare mamma, ma pare che per ora il cantante di figli non ne voglia sapere.

Dandolo scrive che la relazione “è spesso attraversata da marette e incomprensioni” in quanto si sarebbe manifestato un “crescente desiderio di maternità di Giulia non corrisposto dal trasgressivo cantante romano”. Ma non è finita qui, perché pare “che la reciproca gelosia li porti a frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto”, ha aggiunto il giornalista. A ciò si aggiunge un’altra indiscrezione. Nei giorni scorsi, il portale Very Inutil People ha riferito di essere entrato in contatto con una fonte anonima che ha assicurato che a breve l’influencer e l’artista dovrebbero addirittura annunciare la fine della relazione.

Quel che è certo è che ‘Giulietta’ è stata al fianco al fidanzato durante la settimana del Festival di Sanremo, dandogli anche supporto sui social, invitando i suoi followers a votarlo. Non è andata benissimo, il rapper, nella classifica finale, si è piazzato soltanto alla posizione 25. Prima che iniziasse il Festival si era inoltre parlato di una ipotetica proposta di matrimonio che il cantante avrebbe fatto alla De Lellis. Alcune indiscrezioni hanno sostenuto che Tony Effe avrebbe fatto arrivare per il giorno di San Valentino 4mila rose rosse nella stanza dell’hotel di Giulia. Non è accaduto nulla di tutto ciò: non ci sono state né le rose rosse, né la proposta nuziale. Ora, si parla persino di crisi non da poco. L’amore va, l’amore viene.

Giulia De Lellis e la voglia di diventare mamma

Non è un mistero che l’influencer desideri diventare madre. Lei stessa lo ha confermato in una intervista rilasciata pochi giorni prima che iniziasse il Festival: “Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così. Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione”.