Tony Effe, ma quale proposta di nozze a Giulia De Lellis: l’amara verità

Tony Effe ha ordinato 4mila rose rosse per Giulia De Lellis, Tony Effe farà trovare i fiori all’amata nella stanza d’hotel a San Valentino, Tony Effe farà una faraonica proposta di matrimonio alla fidanzata: erano queste le indiscrezioni che sono circolate per giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo. I diretti interessati si sono ben guardati dal dire che si trattava di fuffa e nulla più. Dopotutto un po’ di chiacchiere fanno aumentare il cosiddetto ‘hype’ e, quindi, perché non sfruttarle? Peccato che non ci sia stata la minima traccia concreta di tutto il romanticismo paventato per giorni da siti e quotidiani. Anzi, il finale dell’avventura sanremese del rapper romano è stato amarissimo. Altro che proposta di matrimonio e altre frottole.

Tony Effe torna da Sanremo con la coda tra le gambe, altro che matrimonio

Si parta col dire che le 4mila rose rosse che dovevano inondare la stanza d’albergo in cui ha alloggiato Giulia De Lellis non ci sono state. “Le ho regalato solo una rosa, non quattromila come diceva la stampa”, ha spiegato Tony Effe in conferenza stampa, dopo che a San Valentino non si è visto alcun camion carico di fiori. Come si diceva, pare che i diretti interessati, finché il gossip ha fatto al caso loro, lo hanno lasciato correre, per poi rivelare che le indiscrezioni erano una fregnaccia. Niente mazzo di rose, figurarsi se c’era in programma una proposta di nozze. Infatti il cantante non ha chiesto la mano della sua dolce metà.

Dai ‘ricami’ della stampa che sono stati fatti pre Sanremo, qualcuno è stato spinto a immaginare un Festival da sogno per il rapper romano. Chissà, forse anche lui se lo era immaginato in modo differente. E, invece, la verità è che la settimana sanremese è stata alquanto amara per lui. Il suo brano non è stato apprezzato, infatti nella classifica generale si è piazzato al 25esimo posto. Niente di memorabile. La sola cosa che attorno a Tony Effe ha provocato un po’ di trambusto, non positivo, è stata la polemica sulla collana che gli è stata fatta levare prima della sua seconda esibizione al teatro Ariston. Fine!

Il rapper, evidentemente sconfortato da come sono andate le cose, pare che abbia fatto le valigie in fretta e furia dopo la finale, tornando già sabato sera nella città natale, ossia Roma. Infatti, a Domenica In, non lo si è visto. Poteva andare meglio, difficile invece che potesse andare peggio.