Tony Effe diserta Domenica In: motivi, brutta figura e De Lellis muta

Una figuraccia, difficile non definirla così. Il Festival di Sanremo di Tony Effe è stato piuttosto disastroso. Iniziato male, è finito peggio. Con una fuga che ha dell’imbarazzante. Il rapper romano era tra i big più attesi. La prima serata si è presentato ‘ripulito’ dai tatuaggi, la terza ha piantato un casino per una collana che non gli hanno fatto indossare, nella serata cover non ha brillato, nella classifica finale si è piazzato al 25esimo posto. Come si diceva, un Sanremo piuttosto disastroso. Nella vita, però, come dicono i saggi, bisognerebbe anche saper perdere e metterci la faccia. Invece il cantante dall’aria dannata la faccia manco ce l’ha messa: infatti non si è nemmeno presentato a Domenica In, dando buca a Mara Venier ed evitando quindi il confronto con i giornalisti.

Il Corriere dello Sport ha rivelato che Tony Effe, poco dopo l’esibizione in finale, è partito per Roma, la città dove vive assieme alla fidanzata Giulia De Lellis. E perché mai avrebbe lasciato in fretta e furia Sanremo? Perché sembra che abbia confidato di essere sfinito dopo l’intensa settimana del Festival. Chissà se dovesse fare una settimana in fonderia che cosa potrebbe succedere, magari avanzerebbe la richiesta di dormire per un paio di giorni consecutivi. Al di là dei sarcasmi, a Domenica In non lo si è visto. Ma gli altri suoi colleghi non erano stanchi? O forse, essendo dei fior fior di professionisti, nonostante non avessero riposato granché, per rispetto del pubblico e della Rai hanno comunque presenziato all’evento?

Il sospetto è che il rapper, visto che i suoi 5 giorni sanremesi sono stati tutto tranne che memorabili, abbia deciso di tagliare la corda per evitare tutto e tutti. Avete presente quando un bimbo non vuole fare una cosa e mette il broncio e inizia ad accampare scuse per non svolgere il compitino? Ecco, la sensazione è che il cantante abbia assunto un simile atteggiamento. I suoi profili social sono silenziati da ormai un giorno. E muta è anche la sua fidanzata Giulia De Lellis. Pure lei, un giorno sì e l’altro pure, quando le cose vanno bene, posta su Instagram. Quando invece non tutto fila liscio, silenzio.