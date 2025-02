Giorgia “rimasta di m***a”, Elodie furiosa e… Sanremo ‘clandestino’

C’è il Sanremo in mondovisione e c’è il Sanremo ‘clandestino‘, quello del dietro le quinte che si tiene lontano, o almeno ci prova, dagli occhi indiscreti. Ma le voci corrono, la gente mormora e alla fine qualcosa trapela sempre. Durante la serata finale del Festival, Giorgia, tra i favoritissimi alla vigilia della kermesse per la vittoria finale, non è nemmeno entrata nella cinquina di artisti che si è giocata il trionfo. Si è piazzata sesta. Selvaggia Lucarelli, in una storia Instagram, senza usare giri di parole, ha spifferato che la signora Todrani, per il risultato ottenuto, è apparsa molto sconfortata. “Giorgia ci è rimasta di m**da e ha pure ragione”, ha chiosato la giornalista.

Elodie furiosa, Tony Effe con le valigie in mano: sussurri e spifferi da Sanremo

Elodie invece sarebbe andata su tutte le furie prima e dopo l’esibizione. Motivo? L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riferito che una sua fonte le ha raccontato che sarebbe successo un patatrac pochi istanti prima della sua performance. Qualcuno, sbadatamente, le avrebbe pestato l’abito, provocando un danno al capo. E quel qualcuno è stato individuato da alcuni presunti ben informati in Tony Effe. Il gesto, sempre ammesso e non concesso che davvero la storia corrisponde al vero, sarebbe stato compiuto in modo del tutto involontario.

elodie incazzata nera con tutta l'italia di sottofondo pic.twitter.com/7xiTxXC3oH — noemi 💐 (@scorpinoe) February 15, 2025

Che comunque qualcosa abbia turbato l’umore di Elodie è abbastanza palese. A fine esibizione si è congedata da Carlo Conti in modo glaciale per poi fiondarsi nel dietro le quinte con un’espressione nera. A testimoniarlo anche un video che è diventato virale sui social.

C’è poi un retroscena su Tony Effe che a Sanremo non ha brillato. Anzi ha deluso, classificandosi 25esimo. Unico guizzo la polemica per la collana che gli è stata fatta levare prima della serata delle cover. Si mormora che il rapper, subito dopo aver cantato in finale, abbia fatto i bagagli e sia tornato a Roma. Si scoprirà a breve se tale indiscrezione è veritiera: basterà vedere se si presenterà nel salotto di Domenica In che sarà trasmessa da Sanremo.

Lucio Corsi e le scintille con Carlo Conti

Nella serata delle cover sembra che Lucio Corsi si sia arrabbiato non poco con Carlo Conti. Selvaggia Lucarelli ha sostenuto che il cantante sia stato protagonista di una vera e propria sfuriata nel dietro le quinte in quanto avrebbe ritenuto che il suo duetto con Topo Gigio sia stato banalizzato dal conduttore. Il Corriere della Sera ha intercettato l’artista che sulla questione ha praticamente glissato: “Non ero arrabbiato, eravamo tutti cotti. Eravamo tutti distrutti dalla tensione di questi giorni”.

Fedez ringrazia su “Gruppettino segretino”

Infine ecco Fedez, più che soddisfatto della sua esperienza sanremese. Nella notte ha tenuto a ringraziare i suoi fan con un messaggio vocale inviato su ‘Gruppettino segretino’, la sua newsletter su Instagram. “Ciao ragazzi, devo elaborare un attimo, intanto volevo ringraziarvi. Sono veramente contento. Ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale e insomma sono felice. Sono veramente felice”, ha dichiarato il rapper che ha poi concluso così: “Mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia di tornare a fare solo esclusivamente musica”.