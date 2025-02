Sanremo, classifica finale: Lucarelli critica, reazione Fedez-Giorgia

La classifica finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo ha causato diverse polemiche e fischi ed urla dalla platea dell’Ariston. In molti, difatti, non sono stati d’accordo specialmente con il sesto posto di Giorgia ed il settimo di Achille Lauro. Anche Selvaggia Lucarelli, conduttrice del Dopo Festival insieme ad Alessandro Cattelan ed Anna Dello Russo, ha espresso un suo parere sulle diverse posizioni con una storia pubblicata su Instagram. Ha poi rivelato la reazione di Giorgia. Anche Fedez dopo il suo quarto posto ha commentato sui social. Scopriamo meglio che cosa hanno detto.

La reazione di Selvaggia Lucarelli e Giorgia

Ieri sera si è conclusa la 75esima edizione del Festival di Sanremo, quest’anno condotta da Carlo Conti. La classifica finale ha scatenato molto malcontento e diverse polemiche da parte del pubblico. Addirittura i presenti all’Ariston hanno fischiato per la sesta posizione di Giorgia e la settima di Achille Lauro, invocando a gran voce i loro nomi durante la lettura della stessa. Il risultato è stato commentato anche da Selvaggia Lucarelli, conduttrice del Dopo Festival insieme ad Alessandro Cattelan ed Anna Dello Russo. Con una storia condivisa sul suo profilo Instagram, la giornalista ha espresso il proprio dissenso sottolineando come la canzone più bella secondo lei fosse arrivata solo penultima. Lucarelli, difatti, apprezzava molto il brano di Rkomi “Il ritmo delle cose”.

La giurata di Ballando Con Le Stelle ha poi evidenziato come sui favoriti, in questo caso Achille Lauro, sembri esserci una maledizione, come la canzone di Brunori Sas somigliasse a “Rimmel” di Francesco De Gregori e lamentato la posizione tra i primi cinque di Fedez e Simone Cristicchi. Durante il Festival, difatti, la giornalista aveva criticato i due artisti. Infine, in una seconda storia, Selvaggia ha rivelato come Giorgia fosse rimasta male per il sesto posto ottenuto.

La reazione di Fedez

Reazione totalmente diversa è stata quella di Fedez, classificatosi quarto. Il rapper ha difatti condiviso un post su X dove ringraziava tutti e pubblicato una storia su Instagram dove si rivolge ai suoi fan mostrandosi contento e sorridente per il risultato ottenuto e ringraziando chi l’ha sostenuto.

