Sanremo finale, vince Olly. La classifica: fischi ed urla all’Ariston

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti è stato affiancato nella conduzione da Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan. Al termine delle esibizioni di tutti i 29 artisti in gara sono stati annunciati i primi cinque, i quali sono stati poi nuovamente votati per decretare il podio. Scopriamo la classifica finale, chi è stato il vincitore e quali sono stati i top e flop di questa finale.

Vincitore e classifica finale

Anche questa 75esima edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine. Questa sera, difatti, è andata in onda su Rai 1 la finale in cui è stato annunciato il vincitore. A trionfare è stato Olly. Insieme a lui sul podio sono arrivati al secondo posto Lucio Corsi mentre la medaglia di bronzo se l’è aggiudicata Brunori Sas. Sono arrivati tra i primi cinque, rispettivamente quarto e quinto Fedez e Simone Cristicchi.

Di seguito tutta la classifica completa:

1. Olly – Balorda nostalgia

2. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3. Brunori Sas – L’albero delle noci

4. Fedez – Battito

5. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

6. Giorgia – La cura per me

7. Achille Lauro – Incoscienti giovani

8. Francesco Gabbani – Viva la vita

9. Irama – Lentamente

10. Coma_cose – Cuoricini

11. Bresh – La tana del granchio

12. Elodie – Dimenticarsi alle sette

13. Noemi – Se t’innamori muori

14. The Kolors – Tu con chi fai l’amore

15. Rocco Hunt – Mille vot ancora

16. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

17. Sarah Toscano – Amarcord

18. Shablo, Guè, Tormento e Joshua – La mia parola

19. Rose Villain – Fuorilegge

20. Joan Thiele – Eco

21. Francesca Michielin – Fango in paradiso

22. Modà – Non ti dimentico

23. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

24. Serena Brancale – Anema e core

25. Tony Effe – Damme na mano

26. Gaia – Chiamo io, chiami tu

27. Clara – Febbre

28. Rkomi – Il ritmo delle cose

29. Marcella Bella – Pelle diamante

La vittoria di Olly non è stata inaspettata. Dal primo ascolto delle canzoni, difatti, la sua era considerata tra le favorite. La classifica ha scatenato il malumore dei presenti. Sono difatti partiti numerosi fischi da parte del pubblico dell’Ariston, in particolare per le posizioni di Achille Lauro e di Giorgia, i cui nomi sono stati acclamati a gran voce dal pubblico.

Il premio Bardotti per il testo è andato a Brunori Sas. Il premio Bigazzi dato dall’orchestra e quello della stampa Lucio Dalla sono stati assegnati a Simone Cristicchi. Quello della critica Mia Martini è stato invece vinto da Lucio Corsi. Infine il premio Tim se l’è aggiudicato Giorgia.

Momenti significativi della serata

La puntata è stata poi ricca di colpi di scena. Uno dei momenti top della serata è stato sicuramente il siparietto che ha visto coinvolto Fru dei The Jackal. Il comico ha difatti fatto irruzione sul palco dell’Ariston durante la performance dei The Kolors, ballando al ritmo della loro canzone “Tu con chi fai l’amore” e facendo divertire tutti i presenti. Di grande intensità è stata anche l’esibizione di Lucio Corsi. Un dettaglio nell’outfit del cantautore non è difatti passato inosservato e ha fatto commuovere i telespettatori che ci hanno letto un possibile omaggio a Fabrizio Frizzi. Degno di menzione anche il ricordo da parte di Fedez di Fausto Cogliati.

Non sono mancati tuttavia anche alcuni momenti d’imbarazzo. Questi hanno visto coinvolta la co-conduttrice Alessia Marcuzzi. In p qualche occasione, difatti, questa si è abbandonata a battute che non hanno sortito l’effetto sperato.