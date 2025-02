Lucio Corsi, dettaglio non sfugge a Sanremo: omaggio a Frizzi?

Uno dei grandi protagonisti di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo è stato sicuramente Lucio Corsi. Quest’ultimo ha conquistato tutti con la sua canzone “Volevo essere un duro”, classificandosi ogni sera tra i primi cinque. Durante la sua performance sul palco dell’Ariston nella serata finale agli spettatori non è sfuggito un dettaglio. Il cantautore ha difatti deciso di aggiungere un particolare al suo outfit in cui molti hanno letto un omaggio a Fabrizio Frizzi, storico volto Rai ricordato anche nella prima serata della kermesse canora.

L’omaggio di Lucio Corsi a Fabrizio Frizzi

Anche nella finale Lucio ha continuato a far parlare di sé. Molti hanno difatti notato un dettaglio nel suo outfit che ha commosso i telespettatori. Durante la sua esibizione come di consueto il cantautore si è seduto al piano con una gamba sotto al sedere ed un piede in bella vista. Sotto al suo stivaletto si è quindi potuta notare una scritta. Precisamente Corsi ha scritto il nome Andy, chiaro riferimento al cartone animato Toy Story. Il cowboy Woody, difatti, aveva segnato sotto lo stivaletto il nome del bambino protagonista del film. In molti ci hanno letto un omaggio a Fabrizio Frizzi, storica voce del personaggio del cartone animato.

Questo dettaglio nell’outfit di Lucio Corsi ha fatto commuovere tutto il web. In molti, difatti, hanno commentato positivamente su X questa scelta.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi:

Fabrizio Frizzi era già stato ricordato sul palco dell’Ariston nella prima puntata del Festival da Carlo Conti insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti. Si è difatti sentita proprio la canzone di Toy Story cantata dal conduttore Rai. Durante l’omaggio Clerici si è visibilmente commossa fino alle lacrime. Tra gli ospiti in studio c’era anche sua moglie Carlotta Mantovan.