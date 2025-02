Sanremo, Alessia Marcuzzi gela Carlo Conti: momenti d’imbarazzo

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la puntata finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha già registrato un record di ascolti con le prime tre serate. I co-conduttori sono stati Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan. Proprio la prima si è resa protagonista di alcuni momenti d’imbarazzo che hanno spiazzato Carlo Conti. Nello specifico si è abbandonata ad una freddura che non ha sortito l’effetto sperato e si è accavallata con il suo collega nel presentare uno degli artisti in gara.

Momenti d’imbarazzo tra Alessia Marcuzzi e Carlo Conti

Il Festival di Sanremo è ormai giunto alla sua serata finale. Oggi, difatti, verrà decretato il vincitore di questa 75esima edizione. Per l’occasione Carlo Conti ha voluto con sé all’Ariston come co-conduttori Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan, già protagonista del Dopo Festival e di Sanremo Giovani. Quando i tre si sono ritrovati insieme sul palco la conduttrice si è abbandonata ad una battuta di spirito relativa al suo nome e quello del collega. Peccato però che questa non abbia sortito l’effetto sperato.

Nello specifico Alessia ha giocato sul fatto che sia il suo diminutivo che quello di Cattelan fosse Ale, invitando Carlo Conti a chiamare Ale Alessandro e lei invece Oh oh per non confondersi. Ha poi iniziato ad intonare un coro da stadio cercando di coinvolgere il pubblico presente. Inizialmente Conti è rimasto spiazzato dalla battuta, chiedendo alla co-conduttrice “Sei?”, poi è stato al gioco sebbene abbia quasi subito invitato i colleghi ad andare avanti con il festival.

Poco dopo Carlo ha invitato Alessia a presentare i prossimi artisti in gara, ovvero i Modà con il loro brano “Non Ti Dimentico”. La co-conduttrice ha quindi iniziato ad annunciare gli autori della canzone. Si è tuttavia dimenticata di passare la parola ad Alessandro Cattelan, con il quale doveva alternarsi nell’annuncio. I due si sono quindi sovrapposti per qualche attimo, portando Conti ad intervenire prontamente e a ricordare quando dovesse parlare l’uno e quando l’altro aiutandoli anche con il movimento delle mani. Alessia ed Alessandro hanno quindi terminato la presentazione ed i Modà hanno iniziato la loro esibizione.