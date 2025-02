Sanremo, Roberto Benigni senza freni: Carlo Conti corre ai ripari

Nella serata dedicata alle cover della 75esima edizione del Festival di Sanremo Carlo Conti ha chiamato come ospite speciale Roberto Benigni. La puntata è iniziata proprio con il suo talk, tuttavia l’attore premio Oscar ha toccato alcuni argomenti che si allontanavano dal tema principale della serata. Questo ha portato il conduttore a correre ai ripari e cercare di riportare il discorso sulle canzoni. Scopriamo meglio che cosa è successo.

La serata delle cover è una delle più attese della settimana sanremese. I cantanti in gara celebrano i grandi successi della musica italiana ed internazionale, duettando in coppia con grandi ospiti o – a partire da quest’anno – anche tra di loro. Per l’occasione Carlo Conti ha deciso di chiamare un premio Oscar del cinema, Roberto Benigni, la cui presenza è stata annunciata nella conferenza stampa di questa mattina. La puntata è iniziata proprio con il suo ingresso nel teatro Ariston insieme a Carlo Conti. Il conduttore ha quindi esordito elogiandone le doti e sottolineando come finalmente fosse riuscito ad averlo lì a Sanremo.

Dopo uno scambio di battute ironiche con il conduttore, Benigni ha spostato l’attenzione su argomenti che esulavano un po’ dalla tematica principale del Festival, ovvero la musica. L’ospite si è difatti spinto in una satira politica, portando il conduttore ad intervenire prontamente per cambiare discorso. Conti gli ha difatti ricordato come al centro dovessero esserci le canzoni.

Queste le sue precise parole verso Roberto:

Parliamo di musica.

Roberto Benigni si è poi abbandonato anche ad una battuta pungente nei confronti di Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo fino all’anno scorso. Nello specifico il premio Oscar ha sottolineato come i festival da lui condotti tendessero a finire troppo tardi, elogiando invece la puntualità e capacità di contenere i tempi di Carlo Conti.

Questo quanto detto da Benigni in merito ai festival di Amadeus:

Quelli di Amadeus non finivano mai. Alcuni non sono mai finiti. Guarda che entrando c’erano dei cantanti che ancora aspettano di esibirsi dall’anno scorso.

Carlo Conti ha poi salutato e ringraziato il suo ospite, sottolineando nuovamente come fosse stato felice di averlo lì con lui questa sera. Roberto si è quindi inchinato tra gli applausi del pubblico per poi lasciare il palco dell’Ariston.