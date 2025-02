Annalisa, per chi tifa a Sanremo: poi rimprovera Caterina Balivo

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 lo studio si è collegato con Annalisa Scarrone, la quale affiancherà Giorgia questa sera nella puntata dedicata ai duetti ed alle cover del Festival di Sanremo. La cantante ha rivelato per quale artista in gara fa il tifo, raccontando anche di come la collega le abbia chiesto di duettare insieme. Nel corso del collegamento, poi, Annalisa ha rimproverato Caterina Balivo. Scopriamo che cosa ha detto la conduttrice per scatenare la sua reazione.

Annalisa rimprovera Caterina Balivo: che cosa ha detto

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, show condotto da Caterina Balivo. Tutta la settimana è dedicata al commento del Festival di Sanremo, iniziato lo scorso martedì. Questa sera sarà la giornata dedicata ai duetti ed alle cover e per l’occasione lo studio si è collegato con Annalisa Scarrone, la quale affiancherà Giorgia nell’esecuzione di “Skyfall” di Adele. La cantante ha spiegato di come sia stata contattata dalla collega, la quale le ha chiesto di duettare insieme. Per il loro duetto c’è grande attesa e Caterina Balivo ha immediatamente sottolineato come siano le favorite per la vittoria.

Proprio questo commento è costato alla conduttrice un rimprovero da parte dell’artista. Annalisa ha difatti fermato Caterina, agitando una mano in segno di negazione e ripetendole più volte “Non si dice!”. C’è difatti una credenza secondo la quale fare predizioni in anticipo possa portare sfortuna. Balivo, in seguito alla reazione della cantante, si è quindi prontamente zittita.

Per chi tifa Annalisa a Sanremo

Poco dopo, spinta dalla curiosità, la conduttrice ha domandato ad Annalisa per quale dei cantanti in gara faccia il tifo. Inizialmente Nali ha evitato di fare nomi, facendo notare allo studio come fosse abbastanza scontata la sua preferenza. Caterina ha quindi immediatamente supposto che si stesse riferendo proprio a Giorgia, cosa successivamente confermata dalla stessa Annalisa.

In studio era presente anche Giulio Todrani, padre di Giorgia. Il cantante ha elogiato le doti canore della Scarrone, complimentandosi con lei anche per la cover di “Sweet Dreams” eseguita lo scorso anno. Todrani sembrerebbe quindi contento della scelta della figlia di duettare proprio insieme ad Annalisa.