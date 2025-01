Sanremo cover, i 30 duetti: sarà caos con Fedez, c’è Topo Gigio

Ora non resta che attendere l’11 febbraio, data in cui il 75esimo Festival di Sanremo aprirà i battenti. Nelle scorse ore sono stati resi noti i duetti che si vedranno venerdì 14 febbraio nella serata delle cover (non c’è quasi più nulla da svelare, salvo, eventualmente, un ospite big internazionale). Confermato il ‘piano’ di Fedez che si esibirà con Marco Masini sulle note di ‘Bella str**a”. Inutile dire che salterà fuori un can can mediatico sull’interpretazione del brano e la mente di molti ricollegherà le parole ‘forti’ del testo all’ex moglie del rapper, Chiara Ferragni. Per il resto molti omaggi alla canzone italiana. Ci sarà anche l’incursione di Goran Bregovich, maestro della musica balcanica, che duetterà con Olly sulle note de “Il pescatore” di Fabrizio De André. Inoltre spunterà anche Topo Gigio con Lucio Corsi

Altra novità è il duetto di due artisti in gara, ossia quello che vedrà protagonisti Achille Lauro ed Elodie, che saranno impegnati in tributo a Roma di Rino Gaetano. Grande attesa poi per il tandem formato da Giorgia e Annalisa che canteranno “Skyfall” di Adele. Si prevede una performance da brividi. Da capire poi che cosa combinerà Lucio Corsi che porterà sul palco un non meglio precisato Topo Gigio. Tony Effe ha invece chiamato Noemi: potrebbe aggiungere barre contro la violenza di genere a “Tutto il resto è noia” di Franco Califano.

Sull’Ariston si vedranno anche Arisa e Alessandra Amoroso. La prima si esibirà con Irama sulle note di “Say something” di Christina Aguilera. La seconda spalleggerà Serena Brancale cantando “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys.

Sanremo 2025, serata cover: tutti i duetti

Di seguito la lista completa dei duetti:

Fedez con Marco Masini – Bella stro**a (Marco Masini)

Irama con Arisa – Say something (Christina Aguilera)

Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André)

Emis Killa con Lazza – 100 messaggi (Lazza)

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

Shablo con Neffa – Aspettando il sole (Neffa)

Gaia con Toquinho -«La voglia, la pazzia» (Ornella Vanoni)

Clara con Il Volo – The sound of silence (Simon and Garfunkel)

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

Achille Lauro con Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano)

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

Marcella Bella con i Gemelli Lucia – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

Olly con Goran Bregovic – Il pescatore (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele)

Sarah Toscano con Ofenbach – Be mine

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

Tensione tra Carlo Conti e i manager

Le cover saranno giudicate da televoto, sala stampa e radio, ma i risultati non avranno alcun peso sulla classifica finale. Altrimenti detto, la serata dei duetti è una gara a sé. Il Corriere della Sera spiega inoltre che ci sono state tensioni tra manager, discografici e Rai. Qualche pugno sul tavolo è volato. Motivo? Conti ha chiesto agli artisti in gara di non portare proprie canzoni, di evitare medley, di non portare sul palco attori, ballerini e performer. “Dall’altra parte, visti i costi di queste operazioni fra spostamenti, hotel e compensi, si pretendeva libertà artistica totale”, ha riferito il CorSera.