Conti in lacrime a Sanremo: Balivo commossa, Sambruna sorpresa

A partire da questa sera andrà in onda su Rai 1 la nuova edizione del Festival di Sanremo condotta quest’anno da Carlo Conti. In occasione della settimana sanremese a La Volta Buona ogni puntata sarà dedicata al commento della kermesse canora ed il programma verrà trasmesso occasionalmente anche di sabato. Oggi Caterina Balivo ha commentato con gli ospiti in studio quanto avvenuto durante la conferenza stampa di questa mattina. Il conduttore e direttore artistico è difatti scoppiato improvvisamente in lacrime, scatenando la reazione dei presenti.

Il commento delle lacrime di Carlo Conti a La Volta Buona

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. In occasione della settimana sanremese ogni puntata sarà dedicata alla kermesse canora. Oggi si è parlato nello specifico dell’inizio del Festival che andrà in onda a partire da questa sera su Rai 1. Il focus è stato posto anche sulla conferenza stampa nel corso della quale Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di quest’anno, è scoppiato improvvisamente in lacrime.

A suscitare la reazione commossa di Conti è stato un ricordo legato alla sua famiglia. Nello specifico ha spiegato di come suo padre sia scomparso quando aveva solo pochi mesi e di conseguenza sua madre abbia dovuto crescerlo da sola, cercando di non fargli mancare mai niente. Ha poi aggiunto di come la donna gli abbia insegnato due cose fondamentali, ovvero il rispetto e l’onestà. Caterina Balivo ha commentato l’accaduto affermando come questo Sanremo sarà incentrato sui valori. A quel punto è intervenuta anche Grazia Sambruna, ospite in studio. Questa ha evidenziato come non avrebbe mai pensato che un uomo come Carlo Conti potesse piangere perché apparentemente molto istituzionale.

Giovanni Ciacci ha risposto alla giornalista facendole notare come, invece, Conti sia una persona profondamente sensibile e con un forte senso della famiglia e dell’amicizia. Proprio a riguardo, il direttore artistico di Sanremo ha deciso di iniziare la puntata di questa sera con il ricordo dell’amico e collega Fabrizio Frizzi. Già Claudio Baglioni, durante l’edizione da lui condotta, aveva dedicato un talk al presentatore.