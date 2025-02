Sanremo, Conti: ora fine serate, presenza Mango e su Amadeus…

Questa mattina si è tenuta la Conferenza Stampa del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1 a partire da martedì sera fino a sabato. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e i co-conduttori della prima serata Antonella Clerici e Gerry Scotti hanno risposto alle domande dei giornalisti e svelato qualche dettaglio in più su cosa dovremmo aspettarci da questa edizione. Nello specifico Conti ha svelato l’orario di fine di ogni puntata, se ci sarà Angelina Mango e perché non ci saranno i monologhi. Il direttore artistico ha poi parlato anche di Amadeus, suo predecessore.

L’orario di fine di ogni puntata

A partire da domani sera andrà in onda su Rai 1 la nuova edizione del Festival di Sanremo, quest’anno condotta da Carlo Conti. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per l’inizio della kermesse canora, dove il conduttore e direttore artistico ha risposto alle domande dei giornalisti presenti insieme ai co-conduttori della prima serata Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nel corso della conferenza Conti ha svelato quale sarà l’orario di fine di ogni puntata.

Nello specifico ha spiegato che la serata iniziale dovrebbe terminare intorno all’1.20, per l’1.10 circa quelle intermedie, all’1.30 quella dedicata alle cover e all’1.40 massimo la finale. Gli orari potrebbero tuttavia subire delle modifiche in base all’andamento delle puntate. Carlo ha ribadito di aver evitato i monologhi proprio per poter rispettare i tempi televisivi e finire prima. Ha spiegato anche come preferisca parole forti a lunghe chiacchierate.

Conti sulla presenza di Angelina Mango

In merito alla presenza di Angelina Mango, il direttore artistico ha svelato di non aver sentito la cantante. Ha spiegato di come, visto il suo momento di stop, potrebbe non essere presente al Festival ma che la cosa non è ancora certa. Ha tuttavia affermato che nessun altro canterà “La noia”. Ogni anno, difatti, c’è l’usanza che il vincitore dell’anno precedente venga chiamato come ospite durante una delle serate.

Il parere sui Festival di Amadeus

Infine Conti ha parlato anche del suo predecessore Amadeus. In merito al suo lavoro ha sottolineato come sia stato incredibile ed abbia fatto dei numeri imbattibili. Di conseguenza non si preoccuperà di guardare gli ascolti di questa stagione, Ha definito i cinque festival condotti dal collega straordinari, menzionando anche il ruolo di Fiorello e evidenziando come sia riuscito ad ottenere un enorme successo anche nell’anno del Covid con il teatro completamente vuoto. Ha infine rivelato che, inizialmente, aveva pensato di rifiutare la proposta di condurre il Festival. Successivamente, però, si è convinto e ha accettato.